Вчора зону АТО залишили в 10 разів більше осіб, ніж у середньому за добу
13:33, 26 листопада 2014Суспільство
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Протягом минулої доби із зони проведення антитерористичної операції на контрольовану українською владою територію виїхало понад 5,7 тисяч мирних жителів, що у десятеро більше, ніж у середньому за будь-яку добу раніше.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Протягом доби зафіксована рекордна кількість вимушених переселенців - 5767 осіб. Це у десять разів більше, ніж у середньому за добу", - сказав Лисенко.
Читайте такожПереселенцям дали місяць на реєстрацію для отримання соцвиплатЗа його словами, це свідчить про погіршення ситуації на контрольованих бойовиками територіях.
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