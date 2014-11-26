Вчора зону АТО залишили в 10 разів більше осіб, ніж у середньому за добу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Протягом доби зафіксована рекордна кількість вимушених переселенців - 5767 осіб. Це у десять разів більше, ніж у середньому за добу", - сказав Лисенко.

Читайте такожПереселенцям дали місяць на реєстрацію для отримання соцвиплатЗа його словами, це свідчить про погіршення ситуації на контрольованих бойовиками територіях.