Жінки Донецька висунули ультиматум "прем’єру ДНР" з вимогою забиратися геть

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«На тимчасово окупованих територіях Донбасу посилюється спротив місцевих жителів і все більше набуває організованого характеру», - сказав він.

Читайте такожЗахарченко порадив студенту, який запитав про стипендії, заробляти на бомбах - письменник«Зокрема в Донецьку вчора відбувся черговий виступ, організований так званим «об’єднаним жіночим батальйоном спротиву». Місцеві жінки обурені існуючою ситуацією з продуктами харчування та відсутністю будь-яких соціальних гарантій від терористичної влади, а також появою фальшивих грошей від керівництва так званої «ДНР», які не приймає жоден магазин», - повідомив Лисенко.

«Активістки протестного руху поставили так званому прем’єру «ДНР» ультиматум протягом двох місяців забратися геть з міста», - сказав він.

«Нагадаємо, що аналогічні протестимісцевих жителів відбулися протягом останніх днів в Амвросіївці, Торезі, Єнакієвому Донецької області та Антрациті, Свердловську, Ровеньках, Червонопартизанську Луганської області», - зазначив Лисенко.