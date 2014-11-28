Втікач-ватажок одеських сепаратистів погрожує з Росії прокурорам і суддям

Відкриті погрози опубліковані на його сторінці у Фейсбук.

"Знайте, ми скоро повернемося, і всі, хто виконував злочинні накази, отримають заслужене покарання... у всіх прокурорів і суддів, хто брав участь в процесах (проти сепаратистів) буде конфісковано все майно на користь політичних в'язнів та їх родин.", - заявив він.

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Крім того, Давидченко погрожує посадити співробітників МВС і СБУ "в ті ж камери, в яких мерзнуть зараз антимайданівці".

Свої погрози втікач-сепаратист оприлюднив у перший день слухання кримінальної справи за фактом масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.