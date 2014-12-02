Біля Донецького аеропорту протягом ночі активних бойових дій не зафіксовано - штаб АТО

За минулу добу бойовики здійснили 52 атаки на позиції сил АТО, використовуючи артилерійсько-мінометний вогонь.

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

В зоні Донецького аеропорту протягом ночі активних бойових дій не зафіксовано.

"В зону ураження ворожої артилерії потрапили населені пункти: Донецьке, Попасна, Старий Айдар, Кримське, Макарове, Щастя, Станічно-Луганське, Сокольники, Пєски, Донецьк, Авдіївка, Петровське, Миколаївка, Новобахмутовка, Славне, Невельське, Тоненьке, Марїнка, Артемово, Дебальцево, Майорськ, Шуми, Нікішине", - йдеться у повідомленні.

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Протягом доби надійшла інформація про поранення 4 та загибель 2 цивільних осіб.

На Маріупольському напрямку посилено заходи для боротьби із диверсійними групами противника та ворожими БПЛА.

"Артилерія сил АТО нанесла 25 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бандитів. Наголошуємо, що вогонь у відповідь відкривається лише у тому випадку, коли в зоні ураження не має мирних мешканців", - зазначають у штабі.