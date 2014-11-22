Бойовики не припиняють артилерійські й мінометні обстріли сил АТО

Протягом суботи, 22 листопада, бойовики не припиняли мінометні обстріли й артилерійські нальоти по всій довжині фронту.

Про це повідомили в прес-центрі АТО.

"За день бойовики здійснили 33 спроби дестабілізувати оборону сил АТО. Зокрема, ворожі підрозділи 6 разів застосовували артилерію, 20 разів вели вогонь з мінометів, тричі обстрілювали наші позиції з БМ-21 "Град". Здійснили три обстріли зі стрілецького озброєння та один раз відкривали вогонь з озброєння танку", - зазначається у повідомленні.

Вогонь вівся по шести основних напрямках: Первомайському, Луганському, Донецькому, Дебальцевському, Гранітному, Маріупольському, а саме, по населених пунктах Донецький, Вільхове, Сокольники, Станично-Луганське, Трьохізбенка, Опитне, Красногорівка, Миколаївка, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Невельське, Пески, Дебальцеве, Нова Григорівка, Чернухіно, Міус, Малоорловка, Орлово-Іванівка, Попасна-Первомайськ, Новоласпа, Старогнатовка, Чермалик, Павлопіль.

Читайте такожСитуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики під час обстрілів прикриваються населенням"Бойовики продовжують здійснювати злочини проти людяності. Зокрема, поблизу населеного пункту Щастя з району Весела Гора бандити обстріляли з "Градів" місцеву ТЕС", - наголосили у прес-центрі АТО.

За даними штабу, наразі триває процес підготовки укріплень української армії до виконання бойових завдань в зимових умовах.