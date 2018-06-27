Тестування електронних кабінетів вступників пройшло успішно – Міносвіти

2 липня в Україні починається кампанія зі вступу до вищих навчальних закладів.

Тестування електронних кабінетів вступників пройшло успішно, однак до нього долучилася значно менша кількість людей, ніж зазвичай працює в системі під час вступної кампанії в дні її пікових навантажень.

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Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти та науки з посиланням на директора ДП «Інфоресурс» Оксану Бєлік

Тестування електронних кабінетів було доступне 25 і 26 червня з 15.00 до 16.00.

Спробувати зареєструвати кабінет та подати через нього заяви в ці дні міг будь-хто охочий. Для цього потрібно було заповнити форму згенерованими системою даними та подати заяву до визначеного інструкцією вишу.

«Напередодні вступної кампанії-2018 ми вперше зробили тестову реєстрацію електронних кабінетів, щоб перевірити роботу системи ЄДЕБО в умовах пікового навантаження і завершити її останні налаштування. Також це була гарна можливість для вступників спробувати попрацювати з електронним кабінетом, ознайомитися з його інтерфейсом. Однак, на жаль, пікові навантаження під час тестування були в рази менші, ніж зазвичай бувають у пікові дні вступної. Так, 25 червня максимальна кількість одночасних підключень була 700, а 26 червня – 1530», – сказала Бєлік.

Першого дня було зареєстровано 455 тестових кабінетів та подано майже 180 тестових заяв, а другого – понад 830 кабінетів та майже 200 заяв.

«Звісно, ми очікували отримати більш близьке до реальності навантаження на систему, адже зазвичай у перші дні реєстрації та подання заяв маємо понад 10 тис. одночасних підключень. Можливо, це пов’язано з тим, що така ініціатива була вперше й не всі вступники були до неї готові. Ми вдячні всім, хто відгукнувся на наше прохання, долучився до тестування і написав свої відгуки. Завдяки цьому ми доопрацювали певні налаштування, зокрема вирішили проблему з тим, що некоректно працював один з варіантів вибору регіону», – підкреслила директор «Інфоресурсу».

За її словами, всі тестові кабінети вже видалені з системи, тобто їхнє подальше використання неможливе. Реєструвати реальні кабінети вступники зможуть вже з 2 липня до 25 липня, а подавати через них заяви – з 12 липня до 26 липня.

Як зауважили у Міносвіти, цього року криптографічний захист електронних кабінетів вступників дозволить забезпечити максимальну безпеку для персональних дани, однак створення захищених каналів може дещо уповільнювати роботу системи під час реєстрації кабінету або першого входу з нового пристрою.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня в Україні розпочнеться кампанія зі вступу до вищих навчальних закладів.