ЗНО в Україні фінішувало: кожен сьомий абітурієнт його провалив (відео)

Тестування з української мови та літератури не склали 47 тисяч осіб.

Сьогодні, 21 червня, абітурієнтам розіслали результати з останніх предметів тестування. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання на цьому завершується. А для кожного сьомого абітурієнта завершується і вся нинішня вступна кампанія.

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Адже українську мову та літературу (основний предмет, який вимагають під час вступу) не склали 14,5%, це майже 47 тисяч осіб. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Поріг з історії України не подолали 23 тисячі абітурієнтів. Не осилили математику майже 19% тих, хто її здавав, це - 20 тисяч. Англійську мову, на яку так активно нарікали, бо вперше застосовувалося аудіювання, не склало 13% або 11 тисяч осіб.

Усі, хто не склав, може спробувати свої сили наступного року. А цьогорічна вступна кампанія в країні стартує з липня.

Як повідомлялося, експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила прохідний поріг для тесту зовнішнього незалежного оцінювання. Йдеться про чотири дисципліни: математику, українську мову, іноземні мови та біологію.