"Яблуня не витримала": на авто лідера гурту "Друга ріка" впало дерево (фото)
Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин, який нещодавно представив новий атмосферний кліп, поділився досить прикрою новиною.
На його автомобіль впало дерево. Про це музикант повідомив на своїй сторінці Instagram, виклавши світлини з місця події.
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За словами виконавця неприємність сталася у дворі батьківського будинку на Житомирщині, куди Харчишин заїхав після фестивалю.
Також відомо, що автомобіль співака не зазнав ушкоджень.
"P.S. Відвідуйте батьків частіше, бо навіть дерева ображаються. А фестиваль Lesia Grand Fest був гарний, хоч і води було забагато. Сцена не впала, а ось яблуня не витримала. На диво, Volvo xc60 мужньо сприйняла удар долі", - підписав світлини артист.
— Люба, ти не знаєш, я вчора машиною з фестивалю приїхав? — Не знаю, я вже спала... — Дивно... Я ж, здається, заїхав у двір... Піду гляну, вона ж десь є... P.S. Відвідуйте батьків частіше, бо навіть дерева ображаються.. А фестиваль #лесяграндфест був гарний, хоч і води було забагато... Сцена не впала, а ось яблуня не витримала. На диво, #volvoxc60 мужньо сприйняла удар долі. @volvocars.ukraine