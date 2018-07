"Яблуня не витримала": на авто лідера гурту "Друга ріка" впало дерево (фото)

— Люба, ти не знаєш, я вчора машиною з фестивалю приїхав? — Не знаю, я вже спала... — Дивно... Я ж, здається, заїхав у двір... Піду гляну, вона ж десь є... P.S. Відвідуйте батьків частіше, бо навіть дерева ображаються.. А фестиваль #лесяграндфест був гарний, хоч і води було забагато... Сцена не впала, а ось яблуня не витримала. На диво, #volvoxc60 мужньо сприйняла удар долі. @volvocars.ukraine

A post shared by Валерій Харчишин (@valeriy.drugarika) on Jul 1, 2018 at 12:36am PDT