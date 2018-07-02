"Яблуня не витримала": на авто лідера гурту "Друга ріка" впало дерево (фото)

За словами виконавця неприємність сталася у дворі батьківського будинку на Житомирщині, куди Харчишин заїхав після фестивалю.

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин, який нещодавно представив новий атмосферний кліп, поділився досить прикрою новиною.

На його автомобіль впало дерево. Про це музикант повідомив на своїй сторінці Instagram, виклавши світлини з місця події.

Читайте такожУ курортній Кирилівці відпочивальників налякав смерч (відео)

За словами виконавця неприємність сталася у дворі батьківського будинку на Житомирщині, куди Харчишин заїхав після фестивалю.

Також відомо, що автомобіль співака не зазнав ушкоджень.

"P.S. Відвідуйте батьків частіше, бо навіть дерева ображаються. А фестиваль Lesia Grand Fest був гарний, хоч і води було забагато. Сцена не впала, а ось яблуня не витримала. На диво, Volvo xc60 мужньо сприйняла удар долі", - підписав світлини артист.