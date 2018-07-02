"Яблуня не витримала": на авто лідера гурту "Друга ріка" впало дерево (фото)

18:50, 02 липня 2018
Суспільство
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Facebook ВКонтакте Google+ Twitter Telegram Вокаліст гурту "Друга Ріка" повідомив про прикрий випадок / Інстаграм

На його автомобіль впало дерево. Про це музикант повідомив на своїй сторінці Instagram, виклавши  світлини з місця події.

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За словами виконавця неприємність сталася у дворі батьківського будинку на Житомирщині, куди Харчишин заїхав після фестивалю.

Також відомо, що автомобіль співака не зазнав ушкоджень.

 "P.S. Відвідуйте батьків частіше, бо навіть дерева ображаються. А фестиваль Lesia Grand Fest був гарний, хоч і води було забагато. Сцена не впала, а ось яблуня не витримала. На диво, Volvo xc60 мужньо сприйняла удар долі", - підписав світлини артист.

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Теги: #співак#негода#дерево#Харчишина вкусив собака