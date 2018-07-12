Відома українська співачка знімається в кіно у Росії (фото)

Брежнєва розповіла, що зйомки проходять під Санкт-Петербургом.

Відома українська співачка, екс-учасниця популярного жіночого колективу "ВІА Гра" Віра Брежнєва знімається в кіно в Росії.

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Про це артистка розповіла в своєму Instagram. "Поки я знімаюся в кіно під Петербургом, про яке поки що не можу нічого розповідати і показувати свій образ, вирішила згадати відпустку, яку вже забула, і щасливе фото мого червня", - написала Брежнєва.

Раніше українська співачка Віра Брежнєва та її 17-річна донька Софія потішили дописників новим знімком. Так, донька артистки опублікувала в Instagram знімок, на якому вона разом з мамою позує в бікіні.