Бойовики обстріляли Авдіївку з великокаліберної зброї, місто знеструмлене

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "З боку населеного пункту Ясинувата був здійснений обстріл населених пунктів Авдіївка, Хімік, Ювілейний. Стрілянина велася з артилерійської зброї великого калібру", - йдеться в повідомленні.

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В результаті обстрілу в місті припинилося енергопостачання. "У населених пунктах немає електрики. Дані про руйнування і жертви серед місцевого населення уточнюються", - повідомляє прес-центр АТО.