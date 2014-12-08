Бойовики обстріляли Авдіївку з великокаліберної зброї, місто знеструмлене
21:51, 08 грудня 2014Суспільство
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Місто Авдіївка Донецької області, що знаходиться під контролем українських військовослужбовців, було обстріляне бойовиками близько 19.45.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "З боку населеного пункту Ясинувата був здійснений обстріл населених пунктів Авдіївка, Хімік, Ювілейний. Стрілянина велася з артилерійської зброї великого калібру", - йдеться в повідомленні.
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В результаті обстрілу в місті припинилося енергопостачання. "У населених пунктах немає електрики. Дані про руйнування і жертви серед місцевого населення уточнюються", - повідомляє прес-центр АТО.
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