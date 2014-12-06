В Авдіївці вибухнула будівля міліції - глава облуправління МВС

23:10, 06 грудня 2014
Суспільство
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В Авдіївці вибухнула будівля міського відділу міліції, подробиці вибуху поки невідомі.

REUTERS

Про це повідомив начальник облуправління МВС В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у "Фейсбуці".

публикацияВячеслава Аброськина.

"Погана новина. Отримав повідомлення - пряме попадання в міськвідділ міліції Авдіївки. Їду. Подробиці пізніше", - зазначив він.

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Як відомо, Авдіївка перебуває під контролем українських військових і розташована в 6 км на північ від Донецька.

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