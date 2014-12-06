В Авдіївці вибухнула будівля міліції - глава облуправління МВС
23:10, 06 грудня 2014Суспільство
0 0
В Авдіївці вибухнула будівля міського відділу міліції, подробиці вибуху поки невідомі.
REUTERS
Про це повідомив начальник облуправління МВС В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у "Фейсбуці".
"Погана новина. Отримав повідомлення - пряме попадання в міськвідділ міліції Авдіївки. Їду. Подробиці пізніше", - зазначив він.
Читайте такожЗа добу бойовики 45 разів обстріляли позиції українських військових
Як відомо, Авдіївка перебуває під контролем українських військових і розташована в 6 км на північ від Донецька.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter