"Детектор брехні" підтвердив намір Савченко здійснити збройний переворот в Україні

За результатами експертизи, Савченко розробила чіткий план вбивства керівників держави, домовлялася зі спільниками, хто і що має робити.

Психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що народний депутат Надія Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася здійснити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні за підозрою керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана і народного депутата Савченко у підготовці терактів і вчиненні державного перевороту призначили 11 квітня комісійну судову психологічну експертизу з використанням поліграфа, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

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«За результатами проведеного дослідження комісією експертів надано категоричні висновки про наявність у Савченко позитивних психофізіологічних реакцій, які свідчать, зокрема про те, що Савченко обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях з поваленням конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу», - йдеться в повідомленні.

Також експертиза встановила, що Савченко обговорювала плани збройного захоплення влади і брала участь у підготовці збройного захоплення влади, для чого з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади підшукувала та перевозила зброю.

«Розроблені плани з насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади Савченко обговорювала з Рубаном, Захарченком О.В., Тимофєєвим О.Ю. Савченко Н.В. обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави, зокрема особисто розподіляла ролі в замахах», - йдеться в повідомленні СБУ.

«Нею (Савченко – УНІАН) був розроблений чіткий план вбивства керівників держави, вона домовлялася зі спільниками, хто і що має робити під час замаху на вбивство керівників держави. Свої плани вона доводила до Тимофєєва О.Ю. та Рубана В.В», - зауважили у спецслужбі.

Як підкреслили у СБУ, поліграф також засвідчив, що Савченко готувалася здійснити теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубан, 8 березня затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів і держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

22 травня Апеляційний суд Києва залишив Савченко під вартою, а 24 травня таке ж рішення цей суд прийняв щодо Рубана.