Половина Кропивницького залишилась без води у страшну спеку (відео)

09:03, 08 серпня 2018
Суспільство
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Лівобережна частина Кропивницького лишилась без води / Житомирська міськрада

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що лівобережну частину міста тимчасово позбавили централізованого водопостачання через заміну зношеного залізного водогону на нову пластикову трубу. Роботи розпочато напередодні.

Зазначається, що містян заздалегідь попереджали про відключення і просили запастися водою. Однак в умовах 35-градусної спеки запасів може вистачити ненадовго. Тож воду підвозитимуть цистернами.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі різко зростуть тарифи на водопостачання. "Дніпроводоканал" підвищив планові тарифи для водопостачання на початок 2019 року.

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Теги: #вода#Кропивницький