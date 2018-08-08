Половина Кропивницького залишилась без води у страшну спеку (відео)
09:03, 08 серпня 2018Суспільство
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Містян заздалегідь попереджали про відключення і просили запастися водою, однак в умовах 35-градусної спеки запасів може вистачити ненадовго.
Лівобережна частина Кропивницького лишилась без води / Житомирська міськрада
Половина 200-тисячного міста Кропивницький лишилась без води щонайменше на чотири дні.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що лівобережну частину міста тимчасово позбавили централізованого водопостачання через заміну зношеного залізного водогону на нову пластикову трубу. Роботи розпочато напередодні.
Зазначається, що містян заздалегідь попереджали про відключення і просили запастися водою. Однак в умовах 35-градусної спеки запасів може вистачити ненадовго. Тож воду підвозитимуть цистернами.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі різко зростуть тарифи на водопостачання. "Дніпроводоканал" підвищив планові тарифи для водопостачання на початок 2019 року.
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