СБУ затримала диверсантів із РФ, які збирали розвіддані про дислокацію сил АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«У результаті спецоперації контррозвідники СБУ затримали диверсійну групу, до складу якої входили громадяни Російської федерації», - йдеться в повідомленні.

СБУ встановлено, що «уродженці російської глибинки, 1957 та 1959 р.н., відбували покарання в одній з колоній на території Донецької області за тяжкі кримінальні злочини. Саме у виправному закладі вони були завербовані співробітниками російської ФСБ. Після вербовки рецидивісти пройшли вишкіл з диверсійної роботи у спецтаборах, розгорнутих на контрольованій терористами території Донеччини».

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Зазначається, що «російськими кураторами перед групою були поставлені злочинні завдання – збирати та передавати розвіддані про дислокацію сил АТО, створювати інформаторські мережі із залученням місцевих мешканців, викрадати українських військовослужбовців»

Під час обшуку у росіян були вилучені підроблені документи та оформлені на їхні імена українські паспорти. Тривають оперативно-слідчі дії.