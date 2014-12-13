Поблизу Волновахи затримали диверсанта-іноземця з "Оплоту"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що в жовтні «Лєзгін» прибув до Донецька з Ростова, перетнувши незаконно державний кордон України, і добровільно вступив до бандформування бойовика «Шамана».

Після спецпідготовки «Лєзгіна» відібрали до диверсійно-розвідувальної групи, яка складалася із семи бойовиків різних національностей на чолі з громадянином РФ на прізвисько «Електрик».

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Інтернаціональне злочинне формування брало активну участь у збройних нападах на секрети українських військових, розвідувало місця розташування підрозділів Збройних сил України, надавало їхні координати артилерійським розрахункам терористів для коригування обстрілів по позиціях українських сил.

Контррозвідка СБУ затримала бойовика під час спроби облаштувати засідку для нападу на український патруль. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.