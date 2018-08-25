Порошенко присвоїв чотирьом поліцейським звання генерала

Церемонія вручення відбулася у Маріїнському палаці у Києві.

Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Незалежності відзначив чотирьох поліцейських спеціальними званнями.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, церемонія вручення відбулася у Маріїнському палаці у Києві.

Так, згідно з указом президента № 244/2018 від 23 серпня 2018 року спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно:

Полковнику поліції Кузнєцову Михайлу Валентиновичу – начальнику Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України;

Полковнику поліції Невгаду Віталію Вікторовичу – заступникові Голови Національної поліції України – начальнику Головного слідчого управління;

Полковнику поліції Річкалю Анатолію Яковичу – першому заступникові голови Сумської обласної ради;

Полковнику поліції Тіхонову Сергію Васильовичу – начальнику Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко вручив військовим сертифікати на протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П» та ракетні комплекси «Корсар».