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Порошенко присвоїв чотирьом поліцейським звання генерала

11:10, 25 серпня 2018
Суспільство
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Порошенко присвоїв чотирьом поліцейським званн генерала / фото npu.gov.ua

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, церемонія вручення відбулася у Маріїнському палаці у Києві.

Так, згідно з указом президента № 244/2018 від 23 серпня 2018 року спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно:

Полковнику поліції Кузнєцову Михайлу Валентиновичу – начальнику Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України;

npu.gov.ua

Полковнику поліції Невгаду Віталію Вікторовичу – заступникові Голови Національної поліції України – начальнику Головного слідчого управління;

npu.gov.ua

Полковнику поліції Річкалю Анатолію Яковичу – першому заступникові голови Сумської обласної ради;

npu.gov.ua

Полковнику поліції Тіхонову Сергію Васильовичу – начальнику Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, Порошенко вручив військовим сертифікати на протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П» та ракетні комплекси «Корсар».

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Теги: #Порошенко#поліцейські#генерал