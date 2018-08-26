Софія Ротару знаходиться в реанімації - ЗМІ

Співачку помістили в реанімацію, зараз за її життя борються лікарі уфімські

Софія Ротару потрапила в реанімацію в Уфі. Про це повідомляє портал Ufa1 з посиланням на джерела.

«Співачку помістили в реанімацію, зараз за її життя борються уфімські лікарі», — сказало джерело.

Ротару знаходиться в свідомості. Також джерело підкреслило, що їй надається вся необхідна медична допомога.

За даними порталу, співачку доставили в одну з лікарень Уфи близько 23.00. Співробітникам медичної установи заборонили говорити про те, що Ротару знаходиться в реанімації. Наголошується, що для надання необхідної допомоги були викликані «кращі» лікарі, а також підготовлені «спеціальні умови».

Також повідомляється, що у Ротару не було запланованих концертів в Уфі — вона виступала на одному з корпоративів. На порталі додали, що стан співачки погіршилося до кінця виступу, після чого їй викликали карету швидкої допомоги і екстрено госпіталізували.

Інформація про стан здоров'я співачки в даний момент уточнюється.