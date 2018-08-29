В Одеській області 11-місячна дитина втопилася в каструлі

Мати залишила хлопчика на кілька хвилин одного, а коли повернулася, виявила його в каструлі з водою без ознак життя.

В Одеській області 11-місячна дитина втопилася у великій каструлі з водою. Читайте такожНа Тернопільщині потонула 12-річна дівчинка Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, трагедія сталася 28 серпня в Біляївському районі. Попередньо встановлено, що дитина гралася поруч з матір'ю, яка займалася домашнім господарством, а у дворі стояла велика каструля, наповнена водою. «Мати залишила хлопчика на кілька хвилин одного, а коли повернулася, виявила його в каструлі без ознак життя. Жінка намагалася самостійно привести сина до тями, але він помер», - повідомили в поліції. На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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