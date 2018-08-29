этот материал доступен на русском

В Одеській області 11-місячна дитина втопилася в каструлі

10:22, 29 серпня 2018
Суспільство
6074 0
Поліція веде розслідування \ УНІАН

Читайте такожНа Тернопільщині потонула 12-річна дівчинка

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, трагедія сталася 28 серпня в Біляївському районі.

Попередньо встановлено, що дитина гралася поруч з матір'ю, яка займалася домашнім господарством, а у дворі стояла велика каструля, наповнена водою. «Мати залишила хлопчика на кілька хвилин одного, а коли повернулася, виявила його в каструлі без ознак життя. Жінка намагалася самостійно привести сина до тями, але він помер», - повідомили в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дитина#Одещина