Мера Ужгорода підозрюють у зловживаннях під час реконструкції «Совиного гнізда»

Сьогодні обласний прокурор вручив Богдану Андріїву підозру.

Міському голові Ужгорода Богдану Андріїву вручили підозру, пов'язану з реконструкцією культурно-історичного центру «Совине гніздо».

Про це повідомила прес-служба Ужгородської міськради на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 29 серпня 2018 року, у першій половині дня обласний прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк вручив Ужгородському міському голові Богдану Андріїву підозру щодо обставин реконструкції культурно-історичного центру «Совине гніздо», - йдеться у повідомленні.

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Водночас в мерії заявили, що «є офіційна технічна документація з державного органу, яка підтверджує відсутність матеріальних збитків, які б спричинили фінансову шкоду державі або громаді міста».

«Ці матеріали наразі оформляються захисниками та згодом будуть подані до органу досудового розслідування», - додали в міськраді.

В мерії також наголосили, що всі тендерні процедури з реконструкції «Совиного гнізда» були проведені та роботи розпочаті до набуття Андріївим повноважень міського голови Ужгорода.