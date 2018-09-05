На Одещині стартували навчання військових моряків Riverine-2018 (фото, відео)
У р. Ізмаїл Одеської області 4 вересня розпочалися українсько-румунське навчання військових моряків Riverine-2018, які проходять вперше.
Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України.
Згідно з повідомленням, метою міжнародного навчання є відпрацювання спільних дій багатонаціональних катерних тактичних груп для підвищення їх взаємосумісності та спроможностей проведення операції з безпеки на річці Дунай.
У церемонії відкриття взяли участь представники Командування ВМС ЗСУ, Державної прикордонної служби України, Морських сил та Берегової охорони Румунії, а також органів державної влади.
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«Подібне двостороннє українсько-румунське навчання Riverine-2018 ми проводимо вперше і воно спрямоване на зміцнення регіональної безпеки та покращення взаємодії між флотами України і Румунії, — зазначив заступник начальника управління бойової підготовки Командування ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Андрій Куриленко. — Ці маневри дозволять нам підтримувати стабільність у регіоні, якісно тренувати сили та запроваджувати стандарти взаємодії між військовими моряками».
Зазначається, що українські й румунські військові моряки та прикордонники впродовж трьох днів відпрацьовуватимуть тактичні елементи за стандартами НАТО в складі багатонаціональних катерних тактичних груп та підвищать взаємосумісність катерів флотів та берегової охорони двох країн з питань висвітлення надводної обстановки на річці Дунай, тактичного маневрування і проведення доглядових операцій.
Навчання проходитиме на ділянці річки Дунай від м. Ізмаїл (Україна) до м. Бреїла (Румунія) та триватиме до 6 вересня.
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