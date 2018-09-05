Військові показали, як українська авіація готується відбивати атаку на Приазов'ї (відео)

Збройні сили відпрацювали ведення радіолокаційної розвідки, прорив ворожої системи протиповітряної оборони, нанесення ударів штурмовою авіацією по надводним і морським цілям, перехоплення і знищення винищувальною авіацією повітряних цілей.

Українські ВВС відпрацювали удари по десанту в Приазов'ї. До тренування залучалися сили та засоби винищувальної, штурмової, транспортної авіації Повітряних Сил, армійської авіації Сухопутних військ, частини і підрозділи зенітних ракетних військ ПС, ППО СВ, підрозділів РТВ, РЕБ та розвідки Повітряних Сил.

Про це повідомляє прес-служба ОНС в Facebook.

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Збройні сили відпрацювали ведення радіолокаційної розвідки, прорив ворожої системи протиповітряної оборони, нанесення ударів штурмовою авіацією по надводних і морських цілях, перехоплення і знищення винищувальною авіацією повітряних цілей, а також знищення ворожих літаків і ракет зенітно-ракетними військами ООС.

Авіація працювала з основних і оперативних аеродромів у районі Азовського моря. В ООС повідомляють також про перевірку готовності радіотехнічних військ та відпрацювання тактичних прийомів штурмової та винищувальної авіації під час ударів по десантах і кораблям супротивника.

Як повідомляв УНІАН, Україна посилить військову присутність в Азовському морі. Заходи будуть вжиті "для надійного захисту всіх рубежів і мирної виробничої діяльності в акваторії Азовського моря".