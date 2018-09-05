Суд залишив у СІЗО підозрюваних у кривавому теракт у Харкові в 2015 році

Відповідне рішення сьогодні, 5 вересня, ухвалила колегія Фрунзенського райсуду Харкова.

Фрунзенський райсуд Харкова продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваних у скоєнні теракту біля Палацу спорту, який стався 22 лютого 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 5 вересня, ухвалила колегія Фрунзенського райсуду Харкова.

Клопотання про продовження міри запобіжного заходу заявив представник державного обвинувачення на самому початку засідання. Прокурор підкреслив, що на сьогодні залишаються ризики, що підозрювані впливатимуть на свідків, котрі не допитані під час судового слухання, переховуватимуться від суду, матимуть змогу вчинити інші кримінальні правопорушення. Прокурор також наголосив, що чинне українське законодавство не передбачає іншої міри запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, підозрюваному у скоєнні теракту. Позицію прокурора підтримали потерпіла сторона та їхні адвокати.

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Натомість адвокати підозрюваних і самі підозрювані заявили клопотання про обрання міри запобіжного заходу, не пов’язаної із триманням під вартою. Зокрема, вони просили домашнього арешту, або особистого зобов’язання.

Суд підтримав клопотання та доводи прокуратури, продовживши підозрюваним міру запобіжного заходу у вигляді тримання вартою.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2015 року в Харкові під час траурної ходи, присвяченої пам'яті Героїв Небесної сотні та загиблим на Донеччині, біля Палацу спорту на проспекті Петра Григоренка (тоді – проспект Маршала Жукова) стався теракт, внаслідок якого загинули четверо людей та дев'ятеро отримали поранення.

Через кілька днів СБУ заявила про затримання за підозрою у скоєнні теракту трьох чоловіків. Згідно з офіційним повідомленням Фрунзенського райсуду, підозрюваними є Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башликов. За даними силовиків, чоловіків завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, а за вчинення теракту повинні були отримати 10 тис. доларів.