РНБО анонсувала "суттєве збільшення" зарплат військових у наступному році

Одним з важливих пріоритетів бюджету на наступний рік за дорученням президента визначено суттєве збільшення грошового забезпечення військових.

У 2019 році на потреби сектору безпеки і оборони України буде скеровано понад 5% валового внутрішнього продукту.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України за результатами обговорення основних параметрів оборонного бюджету на 2019 рік, повідомили у прес-службі РНБОУ.

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"Одним з важливих пріоритетів бюджету наступного року за дорученням президента України визначено суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців", - сказав секретар РНБО Олександр Турчинов.

Також, зазначили у прес-службі РНБО, серед пріоритетних напрямків фінансування на 2019 рік заплановано виконання заходів щодо розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема, сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, зокрема, крилатих ракет); посилення системи ППО держави та можливостей авіації Повітряних сил Збройних сил України; реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спеціального зв'язку та захисту інформації; виконання Національної розвідувальної програми на 2016 - 2020 роки та посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю.