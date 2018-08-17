Українські крилаті ракети здатні вражати плавзасоби на відстані до 300 кілометрів – Турчинов

В Одеській області сьогодні пройшов черговий етап льотних випробувань української крилатої ракети.

Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя та вражати ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів.

Як інформує прес-служба Ради національної безпеки і оборони України, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

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“Сьогодні під час важливого етапу льотних випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму. Вона точно вразила морську ціль на відстані 100 км”, - сказав він.

За словами Турчинова, ракети цього класу - це потужна високоточна зброя, здатна знищувати будь-які морські та наземні цілі.

“Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби, навіть в портах їх базування”, - додав секретар РНБО.

Також Турчинов зауважив, що за допомогою крилатих ракет можуть також бути знищені військові та інфраструктурні об’єкти, зокрема, стратегічні мости та поромні переправи у випадку їх використання ворогом для агресії проти нашої держави.