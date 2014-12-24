У пристрої, який хотіла підірвати в Києві луганчанка, було 500 уражаючих елементів

Як повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, уражаючі елементи були виготовлені з залізного прута і мали розмір від 7 до 10 мм і вагу по 2 грами кожен.

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За його словами, відповідні висновки після вибуху саморобного вибухового пристрою зробили експерти. За їх даними, саморобний вибуховий пристрій осколково-фугасної дії, був виготовлений на основі гексогену і тротилу, і мав потрійну систему підриву.

Як зазначив Маркіян Лубківський, таким чином можна прийти до висновку, що до виготовлення цієї вибухівки причетна виключно людина, яка мала досить великі знання і була фахівцем з виготовлення таких предметів.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня співробітники СБУ затримали мешканку Луганська, яка планувала здійснити теракт в центрі Києва. З'ясувалося, що злочин повинна була здійснити мешканка міста Луганська Анастасія Коваленко, в якої було вилучено вибуховий пристрій потужністю в тротиловому еквіваленті 3 кг. Її куратором був співробітник ГРУ Генштабу Росії.