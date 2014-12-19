СБУ затримала жительку Луганська, яка планувала теракт в центрі Києва (фото, відео)

Служба безпеки України затримала жительку Луганська, яка планувала скоїти теракт у центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

“Силами безпеки, департаменту контррозвідки вдалося запобігти жахливій трагедії в центрі міста Києва - теракту, який мав бути скоєний буквально найближчим часом”, - сказав Лубківський.

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За його словами, злочин мала здійснити жителька міста Луганська Анастасія Коваленко, яка прибула до столиці України рейсовим автобусом о 5.00 17 грудня.

Як зазначив Лубківський, завдяки наявності щодо цієї громадянки оперативної інформації о 10.30 того ж дня вона була затримана.

У затриманої було вилучено вибуховий пристрій потужністю у тротиловому еквіваленті 3 кілограми.