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"Три богатирі": Олег Винник показав своїм вовчицям "справжніх" друзів (фото)

17:28, 12 вересня 2018
Суспільство
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Винник влаштував фотосесію з чоловіками / фото УНИАН

І хоча він рідко ділиться подробицями про своє близьке оточення, цього разу вирішив зробити виняток для фанаток.

В Instagram артист нещодавно опублікував кілька знімків, де показав шанувальницям своїх найкращих друзів – людям, яким довіряє більше за все.  На фото він у в компанії Сергія Букшіна і свого продюсера Олександра Горбенка.

"Велика нагорода в житті - мати справжніх друзів", - йдеться в коментарі.

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Теги: #Олег Винник