"Три богатирі": Олег Винник показав своїм вовчицям "справжніх" друзів (фото)
17:28, 12 вересня 2018Суспільство
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В Instagram артист нещодавно опублікував кілька знімків, де показав шанувальницям своїх найкращих друзів – людям, яким довіряє більше за все.
Винник влаштував фотосесію з чоловіками / фото УНИАН
Олег Винник попри постійну зайнятість, як виявилося, знаходить час і для цікавих знайомств, і для вірних друзів.
І хоча він рідко ділиться подробицями про своє близьке оточення, цього разу вирішив зробити виняток для фанаток.
В Instagram артист нещодавно опублікував кілька знімків, де показав шанувальницям своїх найкращих друзів – людям, яким довіряє більше за все. На фото він у в компанії Сергія Букшіна і свого продюсера Олександра Горбенка.
"Велика нагорода в житті - мати справжніх друзів", - йдеться в коментарі.
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