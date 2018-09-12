"Три богатирі": Олег Винник показав своїм вовчицям "справжніх" друзів (фото)

В Instagram артист нещодавно опублікував кілька знімків, де показав шанувальницям своїх найкращих друзів – людям, яким довіряє більше за все.

Олег Винник попри постійну зайнятість, як виявилося, знаходить час і для цікавих знайомств, і для вірних друзів.

І хоча він рідко ділиться подробицями про своє близьке оточення, цього разу вирішив зробити виняток для фанаток.

В Instagram артист нещодавно опублікував кілька знімків, де показав шанувальницям своїх найкращих друзів – людям, яким довіряє більше за все. На фото він у в компанії Сергія Букшіна і свого продюсера Олександра Горбенка.

"Велика нагорода в житті - мати справжніх друзів", - йдеться в коментарі.