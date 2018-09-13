Співачка Приходько спародіювала українських політиків перед записом передвиборної реклами (відео)

Анастасія Приходько, яка зібралася в політику, спробувала себе тепер ще в якості актриси.

Правда, у власноруч змонтованому ролику. На сторінці в соцмережі Пріходько виклала гумористичне відео, на якому пародіює політиків.

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Артистка продемонструвала, як деякі державні діячі готуються до запису своїх передвиборчих роликів.

У відео Приходько поправляє макіяж, зачіску і намагається ознайомитися з текстом, написаним помічником.

Нагадаємо, в кінці липня Настя Приходько заявила про свої політичні амбіції. Артистка поки не розкриває, піде на парламентські вибори наступного року. У той же час співачка каже, що "в думках дуже багато чого є", і пообіцяла розповісти подробиці, коли буде більш впевненою в наступних кроках.

Нагадаємо, що в середині лютого Анастасія Приходько поскаржилася на команду Петра Порошенка, яка незаконно зняла співачку в передвиборчому ролику президента. Пізніше артистка заявила, що не залишить це просто так і зі своїм адвокатом сіла готувати офіційне звернення до передвиборної команди керівника країни. Відзначимо, що так само як і Анастасію Приходько, режисера стрічки "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва ввели в оману з передвиборчим роликом Порошенка.