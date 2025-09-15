/ Getty Images

У Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення премії Emmy. Одним із лідерів за кількістю нагород у 2025 році став британський міні-серіал "Юнацтво" (Adolescence). Виконавець однієї з ролей, 15-річний Оуен Купер, увійшов в історію як наймолодший лауреат Emmy.

Нагадаємо, чотирисерійна психологічна драма, присвячена трагедії в школі, вийшла в березні на Netflix і була створена під керівництвом режисера Філіпа Барантіні. Купер удостоївся нагороди за найкращу чоловічу роль другого плану в міні-серіалі, а його колега Стівен Грем отримав Emmy як найкращий актор головної ролі в цьому ж проєкті.

У категорії повноформатних серіалів переможцем визнали американський драматичний проєкт "Пітт" (The Pitt), що розповідає про роботу медиків у лікарні Піттсбурга. Виконавець головної ролі Ноа Вайлі отримав свою першу премію "Еммі" у номінації "Найкращий драматичний актор". Другий сезон серіалу нещодавно вийшов на платформі HBO Max.

Emmy-2025: повний список переможців

Крім серіалів "Юнацтво" і "Пітт", лідерами за кількістю нагород стали серіали "Студія", "Розрив".

Найкращий драматичний серіал

  • "Андор"
  • "Дипломат"
  • "Одні з нас" (The Last of Us)
  • "Рай"
  • "Пітт" (переможець)
  • "Розрив" (Severance)
  • "Повільні коні" (Slow Horses)
  • "Білий лотос" (The White Lotus)

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

  • Стерлінг К. Браун - "Рай"
  • Гері Олдман - "Повільні коні"
  • Педро Паскаль - "Одні з нас"
  • Адам Скотт - "Розрив"
  • Ноа Вайлі - "Пітт" (переможець)
Найкращий комедійний серіал

  • "Початкова школа Ебботт" (Abbott Elementary)
  • "Ведмідь" (The Bear)
  • "Хитрі прийомчики" (Hacks)
  • "Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This)
  • "Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building)
  • "Терапія" (Shrinking)
  • "Студія" (переможець)
  • "Чим ми зайняті в тіні"

Найкращий міні-серіал або антологія

  • "Юнацтво" (переможець)
  • "Чорне дзеркало"
  • "Вмираючи заради сексу"
  • "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"
  • "Пінгвін

Найкраще ток-шоу

  • "The Daily Show"
  • "Вечірнє шоу Джиммі Кіммела" (Jimmy Kimmel Live!)
  • "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом" (переможець)

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі або антології

  • Колін Фаррелл - "Пінгвін"
  • Стівен Грем - "Юнацтво" (переможець)
  • Джейк Джилленхол - "Імовірно невинний" (Presumed Innocent)
  • Брайан Тайрі Генрі - "Злодій наркотиків" (Dope Thief)
  • Купер Кох - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі або антології

  • Кейт Бланшетт - "Дисклеймер" (Disclaimer)
  • Меган Фейхі - "Сирени"
  • Рашида Джонс - "Чорне дзеркало"
  • Крістін Міліоті - "Пінгвін" (переможець)
  • Мішель Вільямс - "Вмираючи заради сексу"

Найкраща актриса другого плану в міні-серіалі або антології

  • Ерін Доерті - "Юнацтво" (переможець)
  • Рут Негга - "Імовірно невинний"
  • Дірдре О'Коннелл - "Пінгвін"
  • Хлоя Севіньї - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"
  • Дженні Слейт - "Вмираючи заради сексу"
  • Крістін Тремарко - "Юнацтво"

Найкращий сценарій у гумористичному ток-шоу

  • "The Daily Show"
  • "Минулий тиждень із Джоном Олівером" (переможець)
  • "Суботнім вечором у прямому ефірі" (Saturday Night Live)

Найкраще розважальне онлайн-шоу

  • "Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show з Кендріком Ламаром"
  • "Beyoncé Bowl"
  • "Оскар"
  • "SNL 50: Ювілейний спецвипуск" (переможець)
  • "SNL 50: Концерт повернення"

Найкращий сценарій для комедійного серіалу

  • Квінта Брансон - "Початкова школа Ебботт"
  • Лусія Аньєлло, Пол В. Даунс і Джен Статскі - "Хитрі прийомчики"
  • Натан Філдер, Керрі Кемпер, Адам Лок-Нортон і Ерік Нотарнікола - "Репетиція" (The Rehearsal)
  • Ханна Бос, Пол Турін і Бріджит Еверетт - "Хтось десь" (Somebody Somewhere)
  • Сет Роген, Еван Голдберг, Пітер Гайк, Алекс Грегорі та Фріда Перес - "Студія" (переможець)
  • Сем Джонсон, Сара Нафталіс і Пол Сіммс - "Чим ми зайняті в тіні"
Найкращий сценарій для мінісеріалу або антології

  • Джек Торн і Стівен Грем - "Юнацтво" (переможець)
  • Чарлі Брукер і Біша К. Алі - "Чорне дзеркало"
  • Кім Розенсток і Елізабет Мерівезер - "Вмираючи заради сексу"
  • Лорен Лефран - "Пінгвін"
  • Джошуа Зетумер - "Не говори нічого" (Say Nothing)

Найкращий актор другого плану в міні-серіалі або антології

  • Хав'єр Бардем - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"
  • Білл Кемп - "Імовірно невинний"
  • Оуен Купер - "Юнацтво" (переможець)
  • Роб Делані - "Вмираючи заради сексу"
  • Пітер Сарсгаард - "Імовірно невинний"
  • Ешлі Волтерс - "Юнацтво"

Найкращий сценарій для драматичного серіалу

  • Ден Гілрой - "Андор" (переможець)
  • Джо Сакс - "Пітт"
  • Р. Скотт Геммілл - "Пітт"
  • Ден Еріксон - "Розрив"
  • Вілл Сміт - "Повільні коні"
  • Майк Вайт - "Білий лотос"

Найкраще гумористичне скетч-шоу

  • "Минулий тиждень із Джоном Олівером" (переможець)
  • "Суботнім вечором у прямому ефірі"

Найкраща режисура в драматичному серіалі

  • Янус Мец - "Андор"
  • Аманда Марсаліс - "Пітт"
  • Джон Веллс - "Пітт"
  • Джессіка Лі - "Розрив"
  • Бен Стіллер - "Розрив"
  • Адам Рендалл - "Повільні коні" (переможець)
  • Майк Вайт - "Білий лотос"

Найкраща режисура в міні-серіалі або антології

  • Філіп Барантіні - "Юнацтво" (переможець)
  • Шеннон Мерфі - "Вмираючи заради сексу"
  • Гелен Шейвер - "Пінгвін"
  • Дженніфер Гетцингер - "Пінгвін"
  • Ніколь Кессел - "Сирени"
  • Леслі Лінка Глаттер - "Нульовий день" (Zero Day)
Найкраща режисура в комедійному серіалі

  • Айо Едебірі - "Ведмідь"
  • Лусія Аньєлло - "Хитрі прийомчики"
  • Джеймс Берроуз - "Сучасний середнячок" (Mid-Century Modern)
  • Натан Філдер - "Репетиція"
  • Сет Роген - "Студія" (переможець)

Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі

  • Айк Барінхольц - "Студія"
  • Колман Домінго - "Чотири сезони" (The Four Seasons)
  • Гаррісон Форд - "Терапія"
  • Джефф Гіллер - "Хтось десь" (переможець)
  • Ебон Мосс-Бахрак - "Ведмідь"
  • Майкл Юрі - "Терапія"
  • Боуен Янг - "Суботнім вечором у прямому ефірі"

Найкраще реаліті-шоу

  • "Дивовижна подорож" (The Amazing Race)
  • "Перегони за короною РуПола" (RuPaul's Drag Race)
  • "Той, хто вижив" (Survivor)
  • "Найкращий кухар" (Top Chef)
  • "Зрадники" (The Traitors) (переможець)

Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі

  • Лайза Колон-Заяс - "Ведмідь"
  • Ханна Ейнбіндер - "Хитрі прийомчики" (переможець)
  • Кетрін Хан - "Студія"
  • Жанель Джеймс - "Початкова школа Ебботт"
  • Кетрін О'Хара - "Студія"
  • Шеріл Лі Ральф - "Початкова школа Ебботт"
  • Джессіка Вільямс - "Терапія"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

  • Кеті Бейтс - "Матлок" (Matlock)
  • Шерон Хорган - "Погані сестри" (Bad Sisters)
  • Брітт Лоуер - "Розрив" (переможець)
  • Белла Рамзі - "Одні з нас"
  • Кері Рассел - "Дипломат"
Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі

  • Зак Черрі - "Розрив"
  • Волтон Гоггінс - "Білий лотос"
  • Джейсон Айзекс - "Білий лотос"
  • Джеймс Марсден - "Рай"
  • Сем Рокуелл - "Білий лотос"
  • Трамелл Тіллман - "Розрив" (переможець)
  • Джон Туртурро - "Розрив"

Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі

  • Патриція Аркетт - "Розрив"
  • Керрі Кун - "Білий лотос"
  • Кетрін ЛаНаса - "Пітт" (переможець)
  • Джуліанна Ніколсон - "Рай"
  • Паркер Поузі - "Білий лотос"
  • Наташа Ротуелл - "Білий лотос"
  • Еймі Лу Вуд - "Білий лотос"

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

  • Узо Адуба - "Резиденція" (The Residence)
  • Крістен Белл - "Нікому це не потрібно"
  • Квінта Брансон - "Початкова школа Ебботт"
  • Айо Едебірі - "Ведмідь"
  • Джин Смарт - "Хитрі прийомчики" (переможець)

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі

  • Адам Броді - "Нікому це не потрібно"
  • Сет Роген - "Студія" (переможець)
  • Джейсон Сігел - "Терапія"
  • Мартін Шорт - "Вбивства в одній будівлі"
  • Джеремі Аллен Вайт - "Ведмідь"

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, коли було оголошено всіх претендентів на премію "Еммі-2025".

