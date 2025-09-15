У категорії повноформатних серіалів переможцем визнали американський драматичний проєкт "Пітт".

У Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення премії Emmy. Одним із лідерів за кількістю нагород у 2025 році став британський міні-серіал "Юнацтво" (Adolescence). Виконавець однієї з ролей, 15-річний Оуен Купер, увійшов в історію як наймолодший лауреат Emmy.

Нагадаємо, чотирисерійна психологічна драма, присвячена трагедії в школі, вийшла в березні на Netflix і була створена під керівництвом режисера Філіпа Барантіні. Купер удостоївся нагороди за найкращу чоловічу роль другого плану в міні-серіалі, а його колега Стівен Грем отримав Emmy як найкращий актор головної ролі в цьому ж проєкті.

У категорії повноформатних серіалів переможцем визнали американський драматичний проєкт "Пітт" (The Pitt), що розповідає про роботу медиків у лікарні Піттсбурга. Виконавець головної ролі Ноа Вайлі отримав свою першу премію "Еммі" у номінації "Найкращий драматичний актор". Другий сезон серіалу нещодавно вийшов на платформі HBO Max.

Emmy-2025: повний список переможців

Крім серіалів "Юнацтво" і "Пітт", лідерами за кількістю нагород стали серіали "Студія", "Розрив".

Найкращий драматичний серіал

"Андор"

"Дипломат"

"Одні з нас" (The Last of Us)

"Рай"

"Пітт" (переможець)

"Розрив" (Severance)

"Повільні коні" (Slow Horses)

"Білий лотос" (The White Lotus)

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Стерлінг К. Браун - "Рай"

Гері Олдман - "Повільні коні"

Педро Паскаль - "Одні з нас"

Адам Скотт - "Розрив"

Ноа Вайлі - "Пітт" (переможець)

Найкращий комедійний серіал

"Початкова школа Ебботт" (Abbott Elementary)

"Ведмідь" (The Bear)

"Хитрі прийомчики" (Hacks)

"Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This)

"Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building)

"Терапія" (Shrinking)

"Студія" (переможець)

"Чим ми зайняті в тіні"

Найкращий міні-серіал або антологія

"Юнацтво" (переможець)

"Чорне дзеркало"

"Вмираючи заради сексу"

"Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"

"Пінгвін

Найкраще ток-шоу

"The Daily Show"

"Вечірнє шоу Джиммі Кіммела" (Jimmy Kimmel Live!)

"Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом" (переможець)

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі або антології

Колін Фаррелл - "Пінгвін"

Стівен Грем - "Юнацтво" (переможець)

Джейк Джилленхол - "Імовірно невинний" (Presumed Innocent)

Брайан Тайрі Генрі - "Злодій наркотиків" (Dope Thief)

Купер Кох - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі або антології

Кейт Бланшетт - "Дисклеймер" (Disclaimer)

Меган Фейхі - "Сирени"

Рашида Джонс - "Чорне дзеркало"

Крістін Міліоті - "Пінгвін" (переможець)

Мішель Вільямс - "Вмираючи заради сексу"

Найкраща актриса другого плану в міні-серіалі або антології

Ерін Доерті - "Юнацтво" (переможець)

Рут Негга - "Імовірно невинний"

Дірдре О'Коннелл - "Пінгвін"

Хлоя Севіньї - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"

Дженні Слейт - "Вмираючи заради сексу"

Крістін Тремарко - "Юнацтво"

Найкращий сценарій у гумористичному ток-шоу

"The Daily Show"

"Минулий тиждень із Джоном Олівером" (переможець)

"Суботнім вечором у прямому ефірі" (Saturday Night Live)

Найкраще розважальне онлайн-шоу

"Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show з Кендріком Ламаром"

"Beyoncé Bowl"

"Оскар"

"SNL 50: Ювілейний спецвипуск" (переможець)

"SNL 50: Концерт повернення"

Найкращий сценарій для комедійного серіалу

Квінта Брансон - "Початкова школа Ебботт"

Лусія Аньєлло, Пол В. Даунс і Джен Статскі - "Хитрі прийомчики"

Натан Філдер, Керрі Кемпер, Адам Лок-Нортон і Ерік Нотарнікола - "Репетиція" (The Rehearsal)

Ханна Бос, Пол Турін і Бріджит Еверетт - "Хтось десь" (Somebody Somewhere)

Сет Роген, Еван Голдберг, Пітер Гайк, Алекс Грегорі та Фріда Перес - "Студія" (переможець)

Сем Джонсон, Сара Нафталіс і Пол Сіммс - "Чим ми зайняті в тіні"

Найкращий сценарій для мінісеріалу або антології

Джек Торн і Стівен Грем - "Юнацтво" (переможець)

Чарлі Брукер і Біша К. Алі - "Чорне дзеркало"

Кім Розенсток і Елізабет Мерівезер - "Вмираючи заради сексу"

Лорен Лефран - "Пінгвін"

Джошуа Зетумер - "Не говори нічого" (Say Nothing)

Найкращий актор другого плану в міні-серіалі або антології

Хав'єр Бардем - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"

Білл Кемп - "Імовірно невинний"

Оуен Купер - "Юнацтво" (переможець)

Роб Делані - "Вмираючи заради сексу"

Пітер Сарсгаард - "Імовірно невинний"

Ешлі Волтерс - "Юнацтво"

Найкращий сценарій для драматичного серіалу

Ден Гілрой - "Андор" (переможець)

Джо Сакс - "Пітт"

Р. Скотт Геммілл - "Пітт"

Ден Еріксон - "Розрив"

Вілл Сміт - "Повільні коні"

Майк Вайт - "Білий лотос"

Найкраще гумористичне скетч-шоу

"Минулий тиждень із Джоном Олівером" (переможець)

"Суботнім вечором у прямому ефірі"

Найкраща режисура в драматичному серіалі

Янус Мец - "Андор"

Аманда Марсаліс - "Пітт"

Джон Веллс - "Пітт"

Джессіка Лі - "Розрив"

Бен Стіллер - "Розрив"

Адам Рендалл - "Повільні коні" (переможець)

Майк Вайт - "Білий лотос"

Найкраща режисура в міні-серіалі або антології

Філіп Барантіні - "Юнацтво" (переможець)

Шеннон Мерфі - "Вмираючи заради сексу"

Гелен Шейвер - "Пінгвін"

Дженніфер Гетцингер - "Пінгвін"

Ніколь Кессел - "Сирени"

Леслі Лінка Глаттер - "Нульовий день" (Zero Day)

Найкраща режисура в комедійному серіалі

Айо Едебірі - "Ведмідь"

Лусія Аньєлло - "Хитрі прийомчики"

Джеймс Берроуз - "Сучасний середнячок" (Mid-Century Modern)

Натан Філдер - "Репетиція"

Сет Роген - "Студія" (переможець)

Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі

Айк Барінхольц - "Студія"

Колман Домінго - "Чотири сезони" (The Four Seasons)

Гаррісон Форд - "Терапія"

Джефф Гіллер - "Хтось десь" (переможець)

Ебон Мосс-Бахрак - "Ведмідь"

Майкл Юрі - "Терапія"

Боуен Янг - "Суботнім вечором у прямому ефірі"

Найкраще реаліті-шоу

"Дивовижна подорож" (The Amazing Race)

"Перегони за короною РуПола" (RuPaul's Drag Race)

"Той, хто вижив" (Survivor)

"Найкращий кухар" (Top Chef)

"Зрадники" (The Traitors) (переможець)

Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі

Лайза Колон-Заяс - "Ведмідь"

Ханна Ейнбіндер - "Хитрі прийомчики" (переможець)

Кетрін Хан - "Студія"

Жанель Джеймс - "Початкова школа Ебботт"

Кетрін О'Хара - "Студія"

Шеріл Лі Ральф - "Початкова школа Ебботт"

Джессіка Вільямс - "Терапія"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Кеті Бейтс - "Матлок" (Matlock)

Шерон Хорган - "Погані сестри" (Bad Sisters)

Брітт Лоуер - "Розрив" (переможець)

Белла Рамзі - "Одні з нас"

Кері Рассел - "Дипломат"

Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі

Зак Черрі - "Розрив"

Волтон Гоггінс - "Білий лотос"

Джейсон Айзекс - "Білий лотос"

Джеймс Марсден - "Рай"

Сем Рокуелл - "Білий лотос"

Трамелл Тіллман - "Розрив" (переможець)

Джон Туртурро - "Розрив"

Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі

Патриція Аркетт - "Розрив"

Керрі Кун - "Білий лотос"

Кетрін ЛаНаса - "Пітт" (переможець)

Джуліанна Ніколсон - "Рай"

Паркер Поузі - "Білий лотос"

Наташа Ротуелл - "Білий лотос"

Еймі Лу Вуд - "Білий лотос"

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

Узо Адуба - "Резиденція" (The Residence)

Крістен Белл - "Нікому це не потрібно"

Квінта Брансон - "Початкова школа Ебботт"

Айо Едебірі - "Ведмідь"

Джин Смарт - "Хитрі прийомчики" (переможець)

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі

Адам Броді - "Нікому це не потрібно"

Сет Роген - "Студія" (переможець)

Джейсон Сігел - "Терапія"

Мартін Шорт - "Вбивства в одній будівлі"

Джеремі Аллен Вайт - "Ведмідь"

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, коли було оголошено всіх претендентів на премію "Еммі-2025".

