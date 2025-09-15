У Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення премії Emmy. Одним із лідерів за кількістю нагород у 2025 році став британський міні-серіал "Юнацтво" (Adolescence). Виконавець однієї з ролей, 15-річний Оуен Купер, увійшов в історію як наймолодший лауреат Emmy.
Нагадаємо, чотирисерійна психологічна драма, присвячена трагедії в школі, вийшла в березні на Netflix і була створена під керівництвом режисера Філіпа Барантіні. Купер удостоївся нагороди за найкращу чоловічу роль другого плану в міні-серіалі, а його колега Стівен Грем отримав Emmy як найкращий актор головної ролі в цьому ж проєкті.
У категорії повноформатних серіалів переможцем визнали американський драматичний проєкт "Пітт" (The Pitt), що розповідає про роботу медиків у лікарні Піттсбурга. Виконавець головної ролі Ноа Вайлі отримав свою першу премію "Еммі" у номінації "Найкращий драматичний актор". Другий сезон серіалу нещодавно вийшов на платформі HBO Max.
Emmy-2025: повний список переможців
Крім серіалів "Юнацтво" і "Пітт", лідерами за кількістю нагород стали серіали "Студія", "Розрив".
Найкращий драматичний серіал
- "Андор"
- "Дипломат"
- "Одні з нас" (The Last of Us)
- "Рай"
- "Пітт" (переможець)
- "Розрив" (Severance)
- "Повільні коні" (Slow Horses)
- "Білий лотос" (The White Lotus)
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі
- Стерлінг К. Браун - "Рай"
- Гері Олдман - "Повільні коні"
- Педро Паскаль - "Одні з нас"
- Адам Скотт - "Розрив"
- Ноа Вайлі - "Пітт" (переможець)
Найкращий комедійний серіал
- "Початкова школа Ебботт" (Abbott Elementary)
- "Ведмідь" (The Bear)
- "Хитрі прийомчики" (Hacks)
- "Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This)
- "Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building)
- "Терапія" (Shrinking)
- "Студія" (переможець)
- "Чим ми зайняті в тіні"
Найкращий міні-серіал або антологія
- "Юнацтво" (переможець)
- "Чорне дзеркало"
- "Вмираючи заради сексу"
- "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"
- "Пінгвін
Найкраще ток-шоу
- "The Daily Show"
- "Вечірнє шоу Джиммі Кіммела" (Jimmy Kimmel Live!)
- "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом" (переможець)
Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі або антології
- Колін Фаррелл - "Пінгвін"
- Стівен Грем - "Юнацтво" (переможець)
- Джейк Джилленхол - "Імовірно невинний" (Presumed Innocent)
- Брайан Тайрі Генрі - "Злодій наркотиків" (Dope Thief)
- Купер Кох - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"
Найкраща жіноча роль у міні-серіалі або антології
- Кейт Бланшетт - "Дисклеймер" (Disclaimer)
- Меган Фейхі - "Сирени"
- Рашида Джонс - "Чорне дзеркало"
- Крістін Міліоті - "Пінгвін" (переможець)
- Мішель Вільямс - "Вмираючи заради сексу"
Найкраща актриса другого плану в міні-серіалі або антології
- Ерін Доерті - "Юнацтво" (переможець)
- Рут Негга - "Імовірно невинний"
- Дірдре О'Коннелл - "Пінгвін"
- Хлоя Севіньї - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"
- Дженні Слейт - "Вмираючи заради сексу"
- Крістін Тремарко - "Юнацтво"
Найкращий сценарій у гумористичному ток-шоу
- "The Daily Show"
- "Минулий тиждень із Джоном Олівером" (переможець)
- "Суботнім вечором у прямому ефірі" (Saturday Night Live)
Найкраще розважальне онлайн-шоу
- "Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show з Кендріком Ламаром"
- "Beyoncé Bowl"
- "Оскар"
- "SNL 50: Ювілейний спецвипуск" (переможець)
- "SNL 50: Концерт повернення"
Найкращий сценарій для комедійного серіалу
- Квінта Брансон - "Початкова школа Ебботт"
- Лусія Аньєлло, Пол В. Даунс і Джен Статскі - "Хитрі прийомчики"
- Натан Філдер, Керрі Кемпер, Адам Лок-Нортон і Ерік Нотарнікола - "Репетиція" (The Rehearsal)
- Ханна Бос, Пол Турін і Бріджит Еверетт - "Хтось десь" (Somebody Somewhere)
- Сет Роген, Еван Голдберг, Пітер Гайк, Алекс Грегорі та Фріда Перес - "Студія" (переможець)
- Сем Джонсон, Сара Нафталіс і Пол Сіммс - "Чим ми зайняті в тіні"
Найкращий сценарій для мінісеріалу або антології
- Джек Торн і Стівен Грем - "Юнацтво" (переможець)
- Чарлі Брукер і Біша К. Алі - "Чорне дзеркало"
- Кім Розенсток і Елізабет Мерівезер - "Вмираючи заради сексу"
- Лорен Лефран - "Пінгвін"
- Джошуа Зетумер - "Не говори нічого" (Say Nothing)
Найкращий актор другого плану в міні-серіалі або антології
- Хав'єр Бардем - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"
- Білл Кемп - "Імовірно невинний"
- Оуен Купер - "Юнацтво" (переможець)
- Роб Делані - "Вмираючи заради сексу"
- Пітер Сарсгаард - "Імовірно невинний"
- Ешлі Волтерс - "Юнацтво"
Найкращий сценарій для драматичного серіалу
- Ден Гілрой - "Андор" (переможець)
- Джо Сакс - "Пітт"
- Р. Скотт Геммілл - "Пітт"
- Ден Еріксон - "Розрив"
- Вілл Сміт - "Повільні коні"
- Майк Вайт - "Білий лотос"
Найкраще гумористичне скетч-шоу
- "Минулий тиждень із Джоном Олівером" (переможець)
- "Суботнім вечором у прямому ефірі"
Найкраща режисура в драматичному серіалі
- Янус Мец - "Андор"
- Аманда Марсаліс - "Пітт"
- Джон Веллс - "Пітт"
- Джессіка Лі - "Розрив"
- Бен Стіллер - "Розрив"
- Адам Рендалл - "Повільні коні" (переможець)
- Майк Вайт - "Білий лотос"
Найкраща режисура в міні-серіалі або антології
- Філіп Барантіні - "Юнацтво" (переможець)
- Шеннон Мерфі - "Вмираючи заради сексу"
- Гелен Шейвер - "Пінгвін"
- Дженніфер Гетцингер - "Пінгвін"
- Ніколь Кессел - "Сирени"
- Леслі Лінка Глаттер - "Нульовий день" (Zero Day)
Найкраща режисура в комедійному серіалі
- Айо Едебірі - "Ведмідь"
- Лусія Аньєлло - "Хитрі прийомчики"
- Джеймс Берроуз - "Сучасний середнячок" (Mid-Century Modern)
- Натан Філдер - "Репетиція"
- Сет Роген - "Студія" (переможець)
Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі
- Айк Барінхольц - "Студія"
- Колман Домінго - "Чотири сезони" (The Four Seasons)
- Гаррісон Форд - "Терапія"
- Джефф Гіллер - "Хтось десь" (переможець)
- Ебон Мосс-Бахрак - "Ведмідь"
- Майкл Юрі - "Терапія"
- Боуен Янг - "Суботнім вечором у прямому ефірі"
Найкраще реаліті-шоу
- "Дивовижна подорож" (The Amazing Race)
- "Перегони за короною РуПола" (RuPaul's Drag Race)
- "Той, хто вижив" (Survivor)
- "Найкращий кухар" (Top Chef)
- "Зрадники" (The Traitors) (переможець)
Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі
- Лайза Колон-Заяс - "Ведмідь"
- Ханна Ейнбіндер - "Хитрі прийомчики" (переможець)
- Кетрін Хан - "Студія"
- Жанель Джеймс - "Початкова школа Ебботт"
- Кетрін О'Хара - "Студія"
- Шеріл Лі Ральф - "Початкова школа Ебботт"
- Джессіка Вільямс - "Терапія"
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі
- Кеті Бейтс - "Матлок" (Matlock)
- Шерон Хорган - "Погані сестри" (Bad Sisters)
- Брітт Лоуер - "Розрив" (переможець)
- Белла Рамзі - "Одні з нас"
- Кері Рассел - "Дипломат"
Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі
- Зак Черрі - "Розрив"
- Волтон Гоггінс - "Білий лотос"
- Джейсон Айзекс - "Білий лотос"
- Джеймс Марсден - "Рай"
- Сем Рокуелл - "Білий лотос"
- Трамелл Тіллман - "Розрив" (переможець)
- Джон Туртурро - "Розрив"
Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі
- Патриція Аркетт - "Розрив"
- Керрі Кун - "Білий лотос"
- Кетрін ЛаНаса - "Пітт" (переможець)
- Джуліанна Ніколсон - "Рай"
- Паркер Поузі - "Білий лотос"
- Наташа Ротуелл - "Білий лотос"
- Еймі Лу Вуд - "Білий лотос"
Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі
- Узо Адуба - "Резиденція" (The Residence)
- Крістен Белл - "Нікому це не потрібно"
- Квінта Брансон - "Початкова школа Ебботт"
- Айо Едебірі - "Ведмідь"
- Джин Смарт - "Хитрі прийомчики" (переможець)
Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі
- Адам Броді - "Нікому це не потрібно"
- Сет Роген - "Студія" (переможець)
- Джейсон Сігел - "Терапія"
- Мартін Шорт - "Вбивства в одній будівлі"
- Джеремі Аллен Вайт - "Ведмідь"
