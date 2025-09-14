Режисер Френсіс Лоуренс зараз працює над приквелом "Голодних ігор".

Екранізація BioShock для Netflix продовжує залишатися в розробці, однак чекати її виходу доведеться довше, ніж планувалося.

Як розповів продюсер Рой Лі в інтерв'ю The Direct, затримка пов'язана із завантаженим графіком режисера Френсіса Лоуренса. За словами Лі, сценарій картини все ще допрацьовується.

Поки тривала робота над текстом, Лоуренс приступив до зйомок іншого проєкту - приквела "Голодних ігор" під назвою Sunrise on the Reaping, де будуть показані Ігри Геймітча Абернаті. Виробництво стартувало влітку 2025 року, а прем'єра намічена на 20 листопада 2026-го.

Зйомки і постпродакшн Sunrise on the Reaping займуть кілька років, що означає, що повернутися до роботи над BioShock Лоуренс зможе не раніше кінця 2026 року.

При цьому, як уточнив Лі, сценарій майбутньої картини вже готовий і чекає розгляду режисером. Фільм буде заснований на подіях першої гри і розповість про падіння утопічного підводного мегаполісу Захоплення.

Раніше ми розповідали, що очільник Take-Two пояснив, чому вони так довго роблять BioShock 4. Штраус Зельник запевнив, що гру в жодному разі не буде скасовано і вона не зганьбить свою назву.

