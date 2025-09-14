Молодята мали розкішний вигляд.

Син Арнольда Шварценеггера 31-річний Патрік нарешті поділився світлинами зі свого таємного весілля. Актор одружився зі своєю обраницею, 28-річною моделлю Еббі Чемпіон.

Нещодавно в мережі почали ширитися чутки про весілля зірки "Білого лотоса". Папараці спіймали в кадрі зіркове сімейство під час святкування в елітному заміському клубі Gozzer Ranch у місті Кор-д'Ален. Однак, сама пара тоді уникала коментарів.

Зробивши певну паузу, молодята таки підтвердили, що уклали шлюб. Пара виклала кілька світлин в Instagram, лаконічно підписавши: "Шварценеггери".

Відео дня

Патрік та Еббі виглядають щасливими та закоханими. Для свого особливого моменту наречена обрала ніжну білу сукню міді, яка не мала зайвих візерунків чи прикрас, лише довгий шлейф. Вона зупинилась на класичній зачісці - верхні пасма акуратно зібрані ззаду, а решта волосся спадає в легкі локони. 28-річна модель підкреслила свою природну красу легким, ніжним макіяжем, додавши ще більшої вишуканості своєму образу.

Патрік також не відійшов далеко від класики. Для весілля він обрав елегантний образ: білосніжний смокінг із відкладним лацканом та бутоньєркою, білу сорочку й метелика, які він поєднав із чорними класичними штанами та лакованими туфлями. Загалом вийшов стильний контраст і витриманий чорно-білий образ.

На весіллі Патріка та Еббі помітили колег 31-річного актора по серіалу "Білий лотос", а також позашлюбного сина Арнольда Шварценеггера Джозефа Баену.

Вас також можуть зацікавити новини: