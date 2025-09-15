Це перший випадок, коли український фільм відібрали до програми Platform фестивалю.

Стрічка українського режисера Валентина Васяновича "За перемогу!" отримала головну нагороду конкурсної програми Platform на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Варто зазначити, що це перший випадок, коли український фільм взагалі відібрали до програми Platform TIFF - престижної секції фестивалю, яка присвячена фільмам із чітким авторським баченням і сильним режисерським голосом. Цьогоріч у цій програмі брали участь 10 фільмів з 19 країн світу.

"Фільм "За перемогу!" - одностайний вибір журі на здобуття цьогорічної нагороди програми Platform серед дуже сильної добірки фільмів. Повертаючи кіномову до її витоків і водночас майстерно граючи з очікуваннями глядача, цей фільм руйнує усталені формати, щоб оголити глибоко резонансні універсальні емоції", - йдеться в заяві журі програми.

Зазначається, що режисер Валентин Васянович зрежисував мізансцени з вражаючою точністю, досягнувши тієї вишуканої простоти, яка можлива лише завдяки художній зрілості та сміливому баченню:

"Він тонко й дотепно використав комедію, щоб розповісти про складну й багатошарову ситуацію, створивши водночас зухвалу й напрочуд красиву стрічку. У підсумку, цей фільм повертає нас до самої суті кінематографа, нагадуючи, чому ми розповідаємо історії через кіно і чому продовжуємо це робити".

Як зазначив співпродюсер фільму Володимир Яценко, у стрічці Васянович говорить про те, про що більшість не хоче думати зараз: що буде після перемоги?

"Коли суспільство знов опиниться наодинці із самим собою - розгублене, розділене у найважливіших цінностях - як ми будемо будувати нове життя в країні, випаленій війною?".

За його словами, перемога фільму в Торонто показує, що він буде важливим не тільки для українців, але і для всіх тих, хто вболіває за Україну у всьому світі.

"За перемогу!": що відомо про фільм

"За перемогу!" - це антиутопічна драма, що розкриває життя післявоєнної України та зачіпає складні теми ідентичності, повернення додому і кризи самореалізації. Головний персонаж - режисер, який не знаходить можливостей для творчої самореалізації в Україні, а його сім’я вагається повертатися через нестабільну економічну ситуацію.

Особливість стрічки полягає в її автофікційності: більшість акторів знімальної групи грають самих себе, а Валентин Васянович виступив одночасно режисером і виконавцем головної ролі.

Фільм створено в копродукції Arsenal Films, української продюсерської компанії ForeFilms та литовської M-Films.

