Стала відома дата прем'єри 4-го сезону серіалу.

Стримінговий сервіс Netflix презентував офіційний тизер четвертого сезону фентезі серіалу "Відьмак". Таким чином глядачі вперше побачили Ліама Гемсворда в ролі Ґеральта з Рівії.

На короткому ролику можна помітити битву головного героя з монстром, яким виявився примарний, мстивий дух. Меч цього разу не допомагає Ґеральту, тому він використовує свої знаки відьмака: спочатку Аард, щоб відкинути привида назад, а потім Ірден, щоб ув'язнити його в магічній клітці. Мисливцю вдалося знерухомити монстра, після чого він знищив привида, розчавивши його серце.

Після цієї темної сцени в тизері з'явилися дата прем'єри. Відтепер офіційно відомо, що реліз четвертого сезону "Відьмака" відбудеться 30 жовтня на Netflix.

Відео дня

Відьмак: Сезон 4 - офіційний тизер

Нагадаємо, що Ліам Гемсворт замінив Генрі Кавілла та зіграє у серіалі у двох нових сезонах. Як зазначила шоуранерка проєкту Лорен Шмідт-Гіссріч, на глядачів чекає багато сюрпризів, але при цьому вони зможуть насолодитися всесвітом, який так полюбили.

"Одна з речей, про яку ми завжди говоримо, це те, що не було б "Відьмака", якби все закінчилося щасливо. Це початок двосезонної подорожі для нашої родини... Будьте готові до сюрпризів, будьте готові прийняти, що все має інакший вигляд, і знайте, що суть того, що ви любите, залишилася незмінною. У нас також є чудова можливість, в середині серіалу, перезапустити його - сказати: "Все інакше, ми виходимо на старт з гучним успіхом, і це буде масштабніше і краще, ніж будь-коли", - розповіла Лорен Netflix.

Раніше УНІАН писав, що у четвертому сезоні "Відьмака" творці перетворять на мюзикл одну з популярних сцен.

