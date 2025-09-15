Його оголосив у розшук Інтерпол.

14 вересня в аеропорту Батумі грузинські правоохоронці заарештували 35-річного Саймона Левієва, відомого як "Аферист із Tinder".

Чоловік, чиє справжнє ім'я Шимон Єгуда Хаюта і який народився у Бней-Браку (Ізраїль), став сумнозвісним завдяки документальному фільму Netflix про його шахрайські схеми. Як передає The Jerusalem Post, причини затримання залишаються невідомими навіть його адвокату:

"Я говорив із ним після арешту, але ми досі не розуміємо, у чому справа. Він вільно подорожував світом без жодних обмежень".

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили Радіо Свобода, що іноземець перебував в розшуку за "червоним циркуляром" Інтерполу. Йдеться про офіційний запит, який розсилається в усі країни-члени Інтерполу, з проханням знайти й тимчасово затримати людину, яку розшукують у зв'язку з кримінальним провадженням чи виконанням вироку.

Аферист з Tinder

Саймон Левієв здобув світову популярність під прізвиськом "Аферист із Tinder" після виходу однойменного документального фільму Netflix у 2022 році. У стрічці розповідається, як він протягом кількох років видавав себе за спадкоємця алмазної імперії Левієвих, створюючи враження надзвичайно заможної людини.

Він демонстрував жінкам розкішний спосіб життя, щоб завоювати їхню довіру. Після цього Левієв переконував своїх жертв пересилати йому великі суми грошей, зазвичай прикриваючись історіями про загрозу життю або термінову фінансову небезпеку. За даними слідства, він ошукав кількох жінок на сотні тисяч доларів.

Проти Левієва неодноразово подавали позови: у 2022 році він отримав нові звинувачення від знайомої, яка стверджувала, що позичила йому велику суму, яку він так і не повернув, а у 2024-му родичі ізраїльського бізнесмена Лева Левієва подали кримінальну скаргу, звинувативши шахрая у псуванні репутації, оскільки той роками видавав себе за члена їхньої родини.

