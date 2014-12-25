В Україні пенсіонерів більше, ніж тих, хто платить податки - міністр

Людей, які легально працюють і сплачують внески в Пенсійний фонд, на півмільйона менше, ніж пенсіонерів заявив міністр соціальної політики Павло Розенко в ефірі 5 каналу.

"За останніми даними у нас кількість зареєстрованих пенсіонерів в Пенсійному фонді, вже перевищила кількість осіб, які реально зараз сплачують страхові внески: в нас зараз приблизно 13 з половиною мільйонів пенсіонерів і 13 мільйонів людей, які легально працюють і сплачують внески в Пенсійний фонд. Це динаміка негативна, яка переламалася протягом останнього року", - заявив Розенко.

Читайте такожУкраїна нараховує пенсії мешканцям окупованого Донбасу - Геращенко Він нагадав, що якщо 5 років тому дефіцит бюджету Пенсійного фонду, або дотація Державного бюджету по Пенсійному фонду складала біля 40 мільярдів, то за цих 5 років вона досягла 90 мільярдів гривень.

"Це ціна відсутності реальних реформ, це ціна тупцювання країни на місці, це ціна того, що економіка України перебуває в великій депресії", - сказав міністр.