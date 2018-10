Танці до упаду і поцілунок з фанаткою: як пройшов великий концерт Енріке Іглесіаса в Києві (фото, відео)

Енріке Іглесіас заспівав свої найпопулярніші хіти Bailamos, Bailando, El bano, Tonight і Subeme la radio.

В останній день вересня, в Києві відбувся один з найгучніших концертів цієї осені. У столиці виступив легендарний іспанець і король латино-американської поп-сцени Енріке Іглесіас.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на концерті були присутні більше ста тисяч людей. Черги перед входом на стадіон були значними, фан-зони та сектори заповнилися швидко.

Багато глядачів не знали про те, що початок концерту заплановано на 21 годину, а не 18, як було зазначено у квитку, тому чекати виступу фанатам довелося 3 години.

Однак коли на сцені, нарешті, з'явився Іглесіас про втому все відразу забули. Виконавець почав свій виступ з нової пісні Move To Miami. За нею йшли Freak та I like how it feels.

Вже з перших пісень артист почав активно взаємодіяти з публікою: він багато танцював, бігав по сцені, падав на коліна і кланявся глядачам, а для виконання свого популярного англомовного хіта Ring my bells і зовсім перемістився на сцену, розташовану посередині фан-зони разом з усіма своїми музикантами. До речі, дуже часто саме бек-вокалісти доспівували за Енріке рядки пісень, але він досить швидко розспівався, і звучання пісень стало звичніше для фанатів.

Під час виконання пісні Knockin On Heavens Door Іглесіас витягнув на сцену двох шанувальників, обмінявся з ними парою фраз і випив разом із ними по чарці горілки.

А ось інший фанатці пощастило ще більше - співак вивів її на сцену, сфотографувався з нею, дав афтограф, але дівчині цього здалося мало і вона поцілувала свого кумира, а під кінець ще й стрибнула на нього.

Хоча не вся аудиторія концерту була настільки відданою співакові. Часто, коли він підносив мікрофон до залу, глядачі не знали слів і не могли підспівувати артистові. Правда, все ж під найзнаменитіші хіти співака, такі як Bailamos, Bailando, El bano, Tonight і Subeme la radio глядачі намагалися вигукувати слова, правда, не завжди правильно. Однак на питання співака, чи все тут знають іспанську, публіка радісно закричала у відповідь.

Іглесіас подякував глядачам українською словом "Дякую", а після концерту опублікував зворушливе відео в своєму мікроблозі, яке підписав "Спасибі за любов, Україно!".

