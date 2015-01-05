Завтра Україну притрусить снігом і скують 15-градусні морози

На півдні очікується 0-5 градусів морозу. Сніг, від невеликого до помірного, пройде в західних областях, на півночі України і в Криму. На решті території суттєві опади малоймовірні, на дорогах - ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині випаде сніг. Температура повітря вночі та вдень-5-12, ввечері до 15 градусів морозу.

У північних областях очікується місцями сніг. Температура повітря вночі та вдень-5-12, ввечері до 15 градусів морозу.

У центральних областях переважно без опадів, тільки у Вінницькій області невеликий сніг. Температура повітря протягом доби 4-10 градусів морозу.

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На сході України переважно без опадів. Температура повітря вночі та вдень 7-12, місцями 15 градусів морозу.

У південній частині - без істотних опадів, лише в Криму очікується місцями сніг. Температура повітря вночі та вдень 4-10 морозу, в Криму 0-5 морозу.

У Києві суттєві опади малоймовірні, лише місцями пройде невеликий сніг. Температура повітря вночі-6-8, вдень-7-10, ввечері ще похолодає до -12 градусів.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.