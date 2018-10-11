"Зламала два ребра": Марченко заявила, що покидає "Танці з зірками"

Вона повідомила, що отримала травму ще перед сьомим ефіром шоу і їй довелося танцювати під дією знеболювальних.

Українська телеведуча Оксана Марченко заявила, що покидає шоу "Танці з зірками", за три дні до восьмого прямого ефіру.

Про це Марченко написала на своїй сторінці в Facebook. За її словами, під час репетицій, ведуча зламала два ребра.

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"Дорогі друзі, я покидаю шоу "Танці з зірками"... Під час підготовки до прямих ефірів, на репетиції, я зламала 2 ребра. Це була дуже гостра біль, але я подумала, що сильно потягнула зв'язки або м'язи, приймала знеболювальне і, зціпивши зуби, продовжувала репетирувати", - написала Марченко.

Вона повідомила, що отримала травму ще перед сьомим ефіром шоу і їй довелося танцювати під дією знеболювальних.

"Сьогодні мені не боляче, але через ускладнення програми лікарі побоюються рецидивів, адже тканини в місцях переломів ще досить слабкі. А я не можу і не хочу працювати впівсили", - написала телеведуча.

Як повідомляв УНІАН, минулого ефіру за результатами голосування шоу "Танці з зірками" покинув український боксер Денис Берінчик та його партнерка Катерина Белявська.