Б'єрк влаштує в Ісландії 'рейв' в момент повного сонячного затемнення

Популярна ісландська співачка Б'єрк Гвюдмюндсдоуттир, відома як просто Б'єрк (або Бьорк), цього літа проведе незвичайний музичний захід – "рейв затемнення", який відбудеться просто на шляху повного сонячного затемнення, пише The Independent.

Подія запланована на 12 серпня у містечку Хабнарфйордур, що потрапляє до зони повної фази затемнення. Під час виступу учасники зможуть пережити "короткий момент повної темряви", коли Місяць закриє Сонце.

Зазначається, що Б'єрк виступить як діджейка разом із Arca та іншими місцевими артистами. Захід стане частиною її серії Mánakvöld, яка поєднує музику з природними явищами.

Відео дня

Подія також пов’язана з виставкою Echolalia, що проходить у Національній галереї Ісландії. Інсталяції натхненні альбомом Fossora і відображають вулканічні ландшафти та драматичні узбережжя Ісландії. Виставка триватиме з 30 травня до 20 вересня в рамках Reykjavík Arts Festival.

Чотири дні фестивалю під небом Ісландії

Окрім рейву, в Ісландії відбудеться масштабний Iceland Eclipse Festival – чотириденний захід у місті Гелліссандур (Hellissandur) з 12 по 15 серпня. У програмі – музика, вогняні церемонії, наукові воркшопи та виступи артистів, технологів і науковців. Локація поблизу вулкана Snæfellsjökull з мінімальним світловим забрудненням дозволить спостерігати не лише затемнення, а й метеорний потік Персеїди.

За оцінками експертів, максимальна тривалість повного затемнення – близько 2 хвилин 18 секунд – буде зафіксована неподалік північно-західного узбережжя Ісландії.

На фестивалі виступлять як міжнародні хедлайнери, так і ісландські артисти, зокрема Meduza, Booka Shade, Nightmares on Wax та Cici.

Організатори запрошують гостей "танцювати, навчатися, знайомитися та досліджувати" через музику, церемонії та сторітелінг.

"Якщо більшість подій лише прямують до небесного моменту, то Iceland Eclipse починається саме з нього", – підкреслюють організатори.

Інші новини туризму

Нагадаємо, в одному з найбільших курортів муніципалітету курортного міста Кальвія, що розташоване на іспанському острові Майорка, вирішили у квітні 2026 року запустили новий "селфі-маршрут" спеціально для туристів, які бажають зробити красиві фотографії.

Маршрут містить стратегічно розташовані фотобудки, покликані залучити туристів і місцевих жителів до створення ефектних знімків себе та міста для Instagram. Вказане історичне місто славиться своєю класичною архітектурою, багато місцевих будівель датуються XVII століттям.

Вас також можуть зацікавити новини: