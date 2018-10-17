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Чоловік Пугачової спантеличив мережу дивним фото

14:29, 17 жовтня 2018
Суспільство
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Галкін "потішив" фанів новим фото / фото instagram.com/maxgalkinru

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В Instagram чоловік Примадонни виклав кадр, зроблений під час зйомки розважального шоу "Лучше всех!".

На фотографії гуморист постав у спортивному костюмі в обліпку, шапочці і сонцезахисних окулярах. "Біатлоніст затримав дихання", – коротко підписав знімок Галкін.

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.

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Теги: #Пугачова і Галкін#Алла Пугачова