Чоловік Пугачової спантеличив мережу дивним фото

На фото Галкін постав в костюмі в обліпку.

Чоловік Пугачової, гуморист Максим Галкін показав досить дивну фотографію, яку обговорюють у мережі. Читайте також"Весь у батька": Пугачова показала відео із сином В Instagram чоловік Примадонни виклав кадр, зроблений під час зйомки розважального шоу "Лучше всех!". На фотографії гуморист постав у спортивному костюмі в обліпку, шапочці і сонцезахисних окулярах. "Біатлоніст затримав дихання", – коротко підписав знімок Галкін. Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.

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