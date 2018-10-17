Чоловік Пугачової спантеличив мережу дивним фото
14:29, 17 жовтня 2018Суспільство
9941 0
На фото Галкін постав в костюмі в обліпку.
Галкін "потішив" фанів новим фото / фото instagram.com/maxgalkinru
Чоловік Пугачової, гуморист Максим Галкін показав досить дивну фотографію, яку обговорюють у мережі.
Читайте також"Весь у батька": Пугачова показала відео із сином
В Instagram чоловік Примадонни виклав кадр, зроблений під час зйомки розважального шоу "Лучше всех!".
На фотографії гуморист постав у спортивному костюмі в обліпку, шапочці і сонцезахисних окулярах. "Біатлоніст затримав дихання", – коротко підписав знімок Галкін.
Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter