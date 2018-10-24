Активісти С14 вигнали ромів і безпритульних з-під Київського вокзалу

Комунальники відмивали і вичищали територію навколо.

Активісти організації С14 вигнали з-під південної сторони Київського вокзалу ромів і бездомних, які жили просто на лавочках.

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Про це повідомив активіст Сергій Бондар. Він зняв відеозапис, на якому видно, як працівники комунальних служб чистять місцевість біля церкви з південної сторони вокзалу. Вони відмивають підземний перехід, куди, за словами автора відео, роми ходили в туалет.

На лавках лежить купа сміття та картонних коробок, на яких розташовувалися члени "табору ромів". На відео видно, що близько двох десятків людей, яких Бондар і називає ромами, стоять осторонь, адже їх попросили піти.

Активіст розповідає, що протягом довгих років тут відбувалися грабежі і заворушення, а правоохоронці ніяк не реагували на події.