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Активісти С14 вигнали ромів і безпритульних з-під Київського вокзалу

14:05, 24 жовтня 2018
Суспільство
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Працівники комунальних служб прибирають на місці проживання ромів \ vokzal.org.ua

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Про це повідомив активіст Сергій Бондар. Він зняв відеозапис, на якому видно, як працівники комунальних служб чистять місцевість біля церкви з південної сторони вокзалу. Вони відмивають підземний перехід, куди, за словами автора відео, роми ходили в туалет.

На лавках лежить купа сміття та картонних коробок, на яких розташовувалися члени "табору ромів". На відео видно, що близько двох десятків людей, яких Бондар і називає ромами, стоять осторонь, адже їх попросили піти.

Активіст розповідає, що протягом довгих років тут відбувалися грабежі і заворушення, а правоохоронці ніяк не реагували на події.

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Теги: #Київ#вокзал#роми