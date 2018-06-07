"Нацдружини" розгромили табір ромів у Голосіївському парку (відео)

Раніше у мережі з'явилася інформація, що роми окупували частину Голосіївського парку. "Нацдружини" вирішили влаштувати там "толоку".

"Національні дружини" розгромили табір ромів у Голосіївському парку в Києві.

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Відповідне відео було опубліковано на сторінці організації у Facebook. На записі видно, як члени "Нацдружин" ламають побудоване з дерева житло ромів.

"Зараз! Суботник в Голосієвому - звільняємо парк від "сміття", - йдеться у підписі до відео.

Раніше "Національні дружини" заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, які розбили там табір. "Даємо вам 24 години, щоб залишити територію, прибравши за собою сміття, інакше ми оголошуємо толоку в Голосіївському парку", - йшлося у повідомленні.