Шосте чуття смерті: журналісти розказали про збіги обставин напередодні фатальної загибелі зірки "Дизель шоу" (відео)

Фатальна трагедія і моторошні збіги. Після загибелі зірки "Дизель шоу" Марини Поплавської журналісти виявили чимало дивних фактів, які говорили про наближення смерті.

Нею тішився незмінний ведучий КВН Олександр Масляков. На її появу на сцені чи екранах ТВ з нетерпінням чекали.

На Київщині в ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім сценічної роботи, вона знаходила час викладати українську мову дітям. Однак 20 жовтня стало для Марини Поплавської чорним днем задовго до дня її смерті.

Марина запозичила у своєї вчительки дату на надгробному камені. І це лише один із багатьох епізодів випадковостей, що передували трагедії.

Про це йдеться у сюжеті «Українських сенсацій».

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На останньому відео, у кадрі якого промелькнула Марина Поплавська, вона була одягнена у чорний одяг. Чи могла тоді жінка "шостим чуттям" відчути наближення смерті? Можливо це тільки збіг. Але журналісти віднайшли ще не одну дивну річ.

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