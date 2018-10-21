Став відомий обурливий факт про водія автобуса, який потрапив у ДТП з акторами "Дизель Шоу"

Як повідомлялося, автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном.

Українська актриса Ольга Сумська повідомила в соціальних мережах обурливий факт про водія автобуса , який потрапив у ДТП з артистами "Дизель Шоу", внаслідок чого загинула актриса Марина Поплавська.

Як передає 24 канал, в коментарях під одним з повідомлень в Facebook Сумська написала, що інші артисти не раз їздили на тому ж автобусі і навіть з тим же водієм. Тому вони помічали, що водій засинав на ходу і був без напарника.

Читайте такожСтало відомо про стан акторів "Дизель шоу", що потрапили в смертельне ДТП під Києвом (відео)

"Кілька днів тому мій Віталік (чоловік Сумської - Віталій Борисюк, – ред.), Фоззі та інші артисти їздили в Запоріжжя на концерт на цьому "Неоплані"! Навіть фото є. І водій той же. За кермом він був один, без напарника, засинав на ходу. Це просто жах, як можна не контролювати ці моменти і порушення!" – говориться у повідомленні Сумської.

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. В результаті ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали і були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко і Єгор Крутоголов.