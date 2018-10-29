Зеленський "взяв" Дорофеєву у коханки (відео)

"Квартал 95" показав трейлер комедії "Я, ти, він, вона"

Сьогодні, 29 жовтня, студія "Квартал 95" презентує офіційний трейлер нової романтичної комедії "Я, ти він, вона", знятої за підтримки Держкіно України. Зоряна прем'єра картини за участю головних акторів відбудеться 17 грудня. У кінотеатрах фільм з’явиться 27 грудня.

У фільмі йдеться про подружжя Ткаченків – Максима (грає Володимир Зеленський) і Яну (Настя Коротка), які прожили в шлюбі 10 років. Їхні стосунки перетворилися на союз, любов – на повагу, а пристрасть – на обов'язок.

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Після чого так само спокійно Максим і Яна вирішили розлучитися. На той час перед обома вже відкрилися нові перспективи в особистому житті, кожен з них пробує знайти щастя поза шлюбом з героями їхніх нових романів – Борисом (Євген Кошовий) та Оленою (Надя Дорофеєва).

"Ввечері Макс і Яна зустрічаються вдома і влаштовують перший за 10 років справжній скандал. Заспокоївшись, чоловік і жінка приходять до думки про те, що якби вони не мовчали всі ці 10 років, а висловлювалися одразу, то може все б було по-іншому. В решті решт Макс і Яна домовляються за відведений на примирення місяць допомогти один одному зробити те, що вони завжди хотіли спробувати, але боялися про це навіть подумати: еротичні фантазії, потяг до екстриму і просто дивні бажання", – йдеться у сюжеті стрічки.

Офіційний трейлер "Я, ти, він, вона"

Режисером картини стали сам Володимир Зеленський і голлівудський режисер Девід Додсон.

У фільмі знялися також Ольга Сумська, Стас Боклан, Оля Полякова, Сергій Бабкін і Юрій Ткач.

Цікаво, що саундтрек до фільму написав гурт "Антитіла". Крім того, у фільмі звучатимуть пісні у виконанні гурту "Время и Стекло", Сергія Бабкіна та гурту "Без обмежень".