Зеленський обігнав Порошенка у президентському рейтингу

Водночас лідерство серед кандидатів у президенти, як і раніше, зберігає очільниця "Батьківщини".

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко та шоумен Володимир Зеленський випереджають чинного главу держави Петра Порошенка у президентському рейтингу.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження, яке провів Центр досліджень та комунікацій ActiveGroup.

Так, за Тимошенко проголосували б 15,4% опитаних громадян. Натомість Зеленського підтримали б 9,9% респондентів, а Порошенка 8,9% українців.

Четверте місце займає глава партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, за якого готові віддати свій голос 6,5% опитаних. Далі з різницею в межах похибки йдуть лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук (5,3%), очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко (4,6%) та співголова "Опозиційного блоку" Юрій Бойко (4,2%).

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Мер Львова і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, а також нардепи Вадим Рабінович і Євген Мураєв набрали від 2,2 до 2,9%. Решта кандидатів не набрали 2%. Ще 15,3% респондентів не визначилась з вибором, а 8,3% не брали б участі у виборах.

Що стосується антирейтингу, то беззаперечним лідером тут є Порошенко, за якого не проголосують 43,1%. Наступною йде Тимошенко, котру в жодному разі не підтримають 27,7%. Практично стільки ж противників у екс-прем’єра Арсенія Яценюка (27%).

Майже однакова кількість тих, хто не голосуватиме за Ляшка (20,1%), Рабіновича (19,8%), Бойка (19,8%). Противників Олександра Вілкула – 15,5%, а Олега Тягнибока – 12,7%.

У Зеленського противників значно менше, ніж у інших лідерів перегонів – 12,2%. Проти Вакарчука виступають 9,9% опитаних, проти Садового – 9,3%. Мураєва не сприймають 8,9% виборців, Гриценка – 7,6%. Не змогли дати відповідь 12% респондентів.

Дослідження відбувалось з 19 по 22 жовтня на всій території України за винятком окупованих територій Донецької й Луганської областей та анексованого Криму.