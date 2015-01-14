З 1 вересня українські вузи отримають повну автономію - Квіт

Про це заявив глава відомства Сергій Квіт, повідомляє Новое Время.

За його словами, з 1 вересня 2015 року почнуть діяти нові навчальні програми. Вони будуть базуватися на принципі автономії.

"Саме цей момент є ключовим - Міносвіти перестає диктувати, що і як викладати, університети приймають рішення самостійно, міністерство тільки встановлює очікувані результати навчання", - сказав міністр.

Він відзначив, що автономія також торкнеться фінансової незалежності вузів. Вони зможуть розпоряджатися коштами, тримати їх на рахунках у банках.

Квіт також анонсував прийняття Верховною Радою закону про школи і училища.

Читайте такожМОН ніколи не погодиться ввести 9-річну систему обов'язкової освіти - Квіт

"Міністерство спільно з профільним комітетом Верховної Ради розробляє новий рамковий закон, покликаний зробити школу корисною і цікавою для дітей", - розповів міністр.

Квіт підкреслив, що існує величезна проблема відповідності між потребами ринку праці та спеціальностями і знаннями, які отримують студенти профтехучилищ.

"Новим законом повинні бути закладені нові профстандарти, розроблені за участю професійних спілок та організацій роботодавців", - підсумував він.