З 1 вересня українські вузи отримають повну автономію - Квіт
Міністерство освіти в ході реформи має намір надати вищим навчальним закладам в 2015 році повну автономію: кадрову, академічну, фінансову.
Про це заявив глава відомства Сергій Квіт, повідомляє Новое Время.
За його словами, з 1 вересня 2015 року почнуть діяти нові навчальні програми. Вони будуть базуватися на принципі автономії.
"Саме цей момент є ключовим - Міносвіти перестає диктувати, що і як викладати, університети приймають рішення самостійно, міністерство тільки встановлює очікувані результати навчання", - сказав міністр.
Він відзначив, що автономія також торкнеться фінансової незалежності вузів. Вони зможуть розпоряджатися коштами, тримати їх на рахунках у банках.
Квіт також анонсував прийняття Верховною Радою закону про школи і училища.
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"Міністерство спільно з профільним комітетом Верховної Ради розробляє новий рамковий закон, покликаний зробити школу корисною і цікавою для дітей", - розповів міністр.
Квіт підкреслив, що існує величезна проблема відповідності між потребами ринку праці та спеціальностями і знаннями, які отримують студенти профтехучилищ.
"Новим законом повинні бути закладені нові профстандарти, розроблені за участю професійних спілок та організацій роботодавців", - підсумував він.