Лобода знову потрапила до лікарні

Світлана Лобода розповіла, що її сьогоднішній день почався в Боткінській лікарні.

Українська співачка Світлана Лобода, яка перенесла операцію на нирці й після цього побувала на гастролях у Німеччині, знову потрапила до лікарні.

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Про це сама артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. "Сьогодні мій день почався в Боткінській лікарні. Дуже дякую всім лікарям за увагу й підтримку. Особливу подяку хочу висловити своїй подрузі та сусідці з палати - твоя допомога в екстреній ситуації абсолютно безцінна. Дякую тобі", - йдеться у її повідомленні.

Також Світлана Лобода додала, що потихеньку її організм відновлюється.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.