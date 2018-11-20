Лобода знову потрапила до лікарні
Українська співачка Світлана Лобода, яка перенесла операцію на нирці й після цього побувала на гастролях у Німеччині, знову потрапила до лікарні.
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Про це сама артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. "Сьогодні мій день почався в Боткінській лікарні. Дуже дякую всім лікарям за увагу й підтримку. Особливу подяку хочу висловити своїй подрузі та сусідці з палати - твоя допомога в екстреній ситуації абсолютно безцінна. Дякую тобі", - йдеться у її повідомленні.
Також Світлана Лобода додала, що потихеньку її організм відновлюється.
Сьогодні мій день почався в Боткінській лікарні. Спасибі величезне всім лікарям за увагу і підтримку 🤲Особливу подяку хочу висловити своєї подруги і сусідки по палаті- @anitatsoy - твоя допомога в самій екстреної ситуації - абсолютно безцінна. Дякую тобі 🙏 Потихеньку організм восстаеавливается, а це значить, що попереду нас чекає ще більше зустрічей і концертів. Дай Бог . Зовсім скоро ми вирушаємо у тур по Уралу, а поки готуємо для вас наш новий блокбастер #instadrama #video #comingsoon #держиголовувыше#будьсильным#завжди
Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.
Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.