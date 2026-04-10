'Заколот': вийшов трейлер чергового бойовика з Джейсоном Стейтемом

Кінокомпанія Lionsgate показала перший трейлер нового бойовика з визнаним майством жанру Джейсоном Стейтемом ("Гнів людський", "Механік", "Бджоляр", "Самотник", франшизи "Перевізник", "Форсаж", "Нестримні") в головній ролі.

У екшн-трилері "Заколот" (Mutiny) спільного виробництва Великої Британій і США Стейтем зіграє колишнього спецназівця та офіцера нью-йоркської Коула Ріда, який тепер він працює в приватній охороні. Коли ж його звинувачують у вбивстві його друга, тайського мільярдера Тібу, в пошуках справжнього вбивці він стикається з міжнародною змовою.

Окрім Стейтема у фільмі задіяні Аннабелль Волліс ("Люди Ікс: Перший клас", "Анабель", "Мумія", серіал "Гострі картузи"), Джейсон Вонг ("Джентльмени", "Гнів людський"), Арнас Федаравічус (серіали "Останнє королівство", "Колесо часу", "Білий лотос"), Роланд Мюллер ("Метелик", "Хмарочос", "Лицарі справедливості") та інші.

Зняв стрічку французький режисер і сценарист Жан-Франсуа Ріше ("Напад на 13-ту дільницю", "Ворог держави № 1", "Рейс").

Основні зйомки фільму проходили восени 2024 роу в Лондоні.

Стрічка вийде в світовий прокат 21 серпня 2026 року.

