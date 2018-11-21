Правоохоронці вирішили розблокувати всі траси від "євроблях" - Аваков

Глава МВС заявив, що поліція буде працювати в рамках закону, але у випадку порушень законодавства буде змушена застосувати заходи поліцейського примусу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що правоохоронні органи вирішили розблокувати усі траси від власників авто на єврономерах, дії яких призвели до перешкод та ускладнення руху транспорту на в’їздах та виїздах з великих обласних центрів.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Зокрема, глава МВС заявив, що водії, які перекрили автошляхи, вже перейшли допустимі рамки правового поля, а їхні дії обмежують можливості інших громадян. Тому, було прийнято рішення розблокувати всі дороги та траси.

«Ліберальна лояльність до "евробляхерів" закінчилася там, де вони перетворили своє право на протест - в обмеження прав інших людей. Було прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили учасники акції. Звісно, поліція буде працювати в рамках закону, але у випадку порушень законодавства буде змушена застосувати заходи поліцейського примусу», - наголосив Аваков.

В МВС нагадали, що у низці регіонів держави тривають масові заходи водіїв транспортних засобів на єврономерах. За попередніми підрахунками, станом на ранок загальна кількість учасників акцій загалом по державі становить понад тисячу осіб.

"Національна поліція України наголошує, що кожен громадянин має право на мирний протест. Але обов’язком Нацполіції, є не лише забезпечити права учасників таких зібрань, а й не допустити порушення конституційних прав інших громадян. Зокрема, їхнього права на вільне пересування. Станом на сьогодні поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВласники "євроблях" проводять акції протесту у 56 містах України

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (№8488) щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в 22 областях України власники автомобілів на єврономерах розпочали всеукраїнську акцію протесту. Автомобілісти вимагають від влади скасувати норми законопроектів №8487 і №8488, які були прийняті парламентом без урахування вимог громадськості, зокрема, про скасування коефіцієнта віку авто у розрахунку вартості акцизу.

Сьогодні "евробляхеры" продовжують перекривати дороги державного значення в кількох областях.